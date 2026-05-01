Bắt khẩn cấp người mẹ và tình nhân trong vụ bé trai 2 tuổi bị b.ạo h.ành đến hôn mê

Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn - hai người bị bắt giữ để điều tra vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành nghiêm trọng - Ảnh: Công an TP.HCM

Tối 5-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi, cùng trú xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Trúc và Chơn được xác định là hai người bạo hành nghiêm trọng cháu N.G.K. (sinh năm 2024, con ruột của Trúc) phải vào viện cấp cứu.

Theo điều tra, chiều 2-5, Công an xã Hòa Hiệp (TP.HCM) tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu K. được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm.

Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiếp tục điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan công an xác định Trúc và Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh bé trai.

Riêng chỉ trong ngày 2-5, cháu K. đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện bé trai chảy máu, hai người vẫn không đưa K. đi cấp cứu kịp thời.

Vết thương trên người bé trai - Ảnh: Công an TP.HCM

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể.

"Tình trạng này cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng", cơ quan công an nhận định.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé.

Đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các nghi phạm theo quy định.

Bé trai bị bạo hành đến hôn mê Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 2-5, người dân ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp trình báo bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và người tình hành hạ dẫn đến tình trạng hôn mê, đa chấn thương (bầm giập, gãy xương). Ngay sau khi nắm thông tin, các lực lượng chức năng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, kịp thời ngăn chặn và đưa bé trai đi cấp cứu. Đồng thời xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, cho biết Trúc và Chơn không phải người địa phương và vừa từ nơi khác đến xã thuê trọ khoảng nửa tháng nay. Qua làm việc, tình trạng tinh thần bà Trúc và người tình bình thường, xét nghiệm ma túy cho kết quả âm tính, không có dấu hiệu về tâm thần. Liên quan vụ việc, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết hiện bé K. đã qua cơn nguy kịch. Bệnh viện thông tin thêm bé được các bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương với các tổn thương gồm: dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận; gãy cũ xương cẳng tay trái; kèm theo thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu.

Tác giả: ĐAN THUẦN - A LỘC

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ