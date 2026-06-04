Cháy lớn ở New Delhi, hơn 60 người thương vong

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại một khách sạn ở New Delhi, Ấn Độ ngày 3-6 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, đám cháy bùng phát vào sáng 3-6 (giờ địa phương) tại Flourish Stay, một cơ sở lưu trú nằm ở khu Malviya Nagar đông dân (phía nam thủ đô New Delhi, Ấn Độ).

Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại thủ đô Ấn Độ trong những năm gần đây.

"Với nỗi đau buồn sâu sắc, chúng tôi xác nhận 21 người đã thiệt mạng trong vụ việc thương tâm này", cảnh sát Delhi nêu trong thông báo, đồng thời cho biết công tác cứu hộ và tìm kiếm vẫn tiếp tục.

Theo nhà chức trách, ít nhất 40 người đã được giải cứu và đưa tới các bệnh viện gần hiện trường để điều trị. Hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy tòa nhà chìm trong lửa và khói đen dày đặc, phần mặt ngoài bị cháy sém. Một số đoạn video ghi lại cảnh hai người nhảy từ tầng cao xuống để thoát thân.

Vụ cháy cuối cùng được khống chế nhờ sự hỗ trợ của tám xe cứu hỏa. "Tất cả cơ quan liên quan vẫn đang túc trực tại hiện trường để bảo đảm mọi hỗ trợ cần thiết cho những người bị ảnh hưởng", cảnh sát cho biết.

Theo đánh giá ban đầu của chính quyền địa phương Jitendra Kumar, một nhà hàng được cho là đang hoạt động ở tầng trệt tòa nhà và nhiều khả năng đám cháy có liên quan đến cơ sở này. Nguyên nhân chính thức hiện vẫn chưa được xác định.

Đặc biệt, báo Indian Express và truyền thông địa phương đưa tin rằng nhiều nạn nhân thiệt mạng là công dân châu Phi đến New Delhi để điều trị y tế.

Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi đây là "bi kịch", gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và mong những người bị thương sẽ mau chóng hồi phục. Ông cũng cho biết sẽ hỗ trợ tài chính cho mỗi gia đình nạn nhân với 200.000 rupee (khoảng 2.088 USD).

Theo Hãng tin AFP, hỏa hoạn xảy ra khá thường xuyên tại các công trình Ấn Độ do thiếu thiết bị phòng cháy chữa cháy và tình trạng phớt lờ các quy định an toàn. Trong đó chập điện do hệ thống dây dẫn xuống cấp hoặc bảo trì kém vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây cháy tại nước này.

Trước đó hồi tháng 3, một vụ cháy tại bệnh viện công ở miền đông Ấn Độ từng khiến ít nhất 10 bệnh nhân thiệt mạng.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn