Ăn 3 loại trái cây này mỗi ngày, da có thể sáng hồng lên từ bên trong

Vì sao trái cây có thể hỗ trợ làm sáng da?

Làn da chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chế độ ăn và sức khỏe tổng thể. Khi thiếu vitamin, thiếu nước hoặc bị stress oxy hóa kéo dài, da dễ trở nên khô ráp, xỉn màu và nhanh lão hóa. Ngược lại, bổ sung đầy đủ vitamin và chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy tái tạo tế bào da và tăng khả năng bảo vệ trước tác nhân môi trường.

Trong đó, vitamin C hỗ trợ sản sinh collagen và làm sáng da; beta-carotene bảo vệ da trước tia UV; còn polyphenol giúp chống viêm và làm chậm lão hóa. Vì vậy, ăn trái cây hàng ngày là cách chăm sóc da tự nhiên và an toàn.

3 loại quả nên bổ sung thường xuyên để có làn da trắng hồng

Cam giúp tăng cường collagen, cải thiện độ sáng của da

Cam giàu vitamin C, dưỡng chất quan trọng giúp tổng hợp collagen - yếu tố quyết định độ đàn hồi và săn chắc của làn da. Khi collagen ổn định, da giảm nếp nhăn, trở nên mịn màng và tươi sáng hơn, đồng thời vitamin C còn giúp hạn chế hình thành melanin gây sạm da.



Ngoài ra, cam chứa nhiều nước và khoáng chất giúp cấp ẩm, giảm khô ráp và bong tróc. Nên ưu tiên ăn cam tươi hoặc uống nước cam nguyên chất, hạn chế thêm đường để giữ nguyên lợi ích cho da.

Cà chua hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của ánh nắng

Dù thường được dùng như rau trong bữa ăn, cà chua lại được đánh giá cao trong chăm sóc da nhờ giàu lycopene - chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do và bảo vệ da trước tác hại tia UV.

Việc bổ sung cà chua thường xuyên giúp tăng cường hàng rào chống oxy hóa, hạn chế sạm da và lão hóa sớm. Ngoài lycopene, cà chua còn chứa vitamin A, C, kali và nhiều nước, hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi và giúp da hồng hào hơn.

Đáng chú ý, lycopene trong cà chua chín hoặc đã nấu chín được hấp thu tốt hơn, nên có thể dùng linh hoạt qua salad, nước ép, canh hoặc sốt.

Đu đủ giúp tái tạo tế bào da, cải thiện sắc tố

Đu đủ giàu beta-carotene, vitamin C, vitamin E và enzyme papain - các dưỡng chất tốt cho làn da. Khi vào cơ thể, beta-carotene chuyển hóa thành vitamin A, giúp duy trì lớp biểu bì khỏe mạnh, hỗ trợ tái tạo tế bào và giúp da đều màu, sáng hơn.

Enzyme papain hỗ trợ tiêu hóa, giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, từ đó gián tiếp cải thiện sức khỏe làn da. Ngoài ra, đu đủ giàu nước và chất xơ, giúp giảm táo bón - yếu tố có thể gây mụn và xỉn màu da. Ăn đu đủ chín với lượng hợp lý mỗi ngày giúp cải thiện tiêu hóa và nuôi dưỡng làn da sáng khỏe từ bên trong.

Ăn trái cây thế nào để phát huy hiệu quả làm đẹp da?

Ưu tiên trái cây tươi, hạn chế đường bổ sung

Các loại nước ép đóng chai, trái cây ngâm đường hoặc sinh tố chứa quá nhiều đường có thể làm tăng lượng đường huyết trong cơ thể. Điều này có thể thúc đẩy quá trình glycation - nguyên nhân làm suy giảm collagen và đẩy nhanh tốc độ lão hóa da.

Uống đủ nước, ngủ đủ giấc

Dinh dưỡng chỉ là một phần trong quá trình chăm sóc da. Việc bổ sung đủ nước và duy trì giấc ngủ chất lượng sẽ giúp cơ thể kích hoạt các cơ chế phục hồi tự nhiên, từ đó hỗ trợ tái tạo làn da hiệu quả hơn.

Không quên chống nắng

Dù bổ sung nhiều thực phẩm tốt cho da, việc tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mà không có biện pháp bảo vệ vẫn có thể làm tăng sản sinh melanin và khiến da sạm màu. Vì vậy, chống nắng hằng ngày vẫn là bước không thể bỏ qua.

Những lưu ý khi sử dụng trái cây để làm đẹp da

Trái cây có thể hỗ trợ cải thiện sắc tố và sức khỏe làn da, nhưng không phải phương pháp làm trắng nhanh. Hiệu quả chủ yếu đến từ quá trình nuôi dưỡng lâu dài, giúp da khỏe, đều màu và rạng rỡ hơn theo thời gian.

Người bị tiểu đường, rối loạn chuyển hóa hoặc vấn đề đường huyết cần kiểm soát lượng trái cây để tránh nạp quá nhiều đường tự nhiên. Đồng thời nên đa dạng thực phẩm thay vì chỉ dùng một vài loại quả để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV