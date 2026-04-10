Bắt khẩn cấp một nguyên Phó Chủ tịch TP trước đây

Ngày 10-4, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã bắt giữ nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên cũ do liên quan đến vụ án các nhóm "xã hội đen" núp bóng doanh nghiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 9-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi (SN 1970), thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên (nay là Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ). Cơ quan công an đã tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào rạng sáng 24-3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các lãnh đạo Công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động nhiều lực lượng, đồng loạt triển khai khám xét, bắt giữ, triệu tập hàng chục đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm có hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Hoàng Trọng Lợi tại UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Công an cung cấp

Căn cứ các tài liệu, vật chứng thu được qua khám xét và bước đầu mở rộng điều tra, ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 người đã bị tạm giữ trước đó. Được biết, trong 9 người bị bắt có nhiều người là giám đốc các doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra, ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người là cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan nhà nước, gồm: Hoàng Văn Thiện (SN 1985, trú tại xã Vĩnh Phú, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là công chức Hạt kiểm lâm TP Phúc Yên; nay là công chức Hạt kiểm lâm Phúc Yên); Nguyễn Lâm Tới (SN 1978, trú tại phường Vĩnh Phúc, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TP Phúc Yên); Lưu Văn Cường (SN 1986, trú tại phường Xuân Hòa, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh; nay là lao động tự do); Lưu Tiến Chung (SN 1978, trú tại phường Xuân Hòa, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh phụ trách kinh tế, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, môi trường; nay là Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa); Hoàng Chí Thanh (SN 1970, trú tại xã Bình Tuyền, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ, nay là lao động tự do).

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1984, trú tại xã Bình Tuyền), Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn; và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng với các đối tượng, cá nhân có liên quan và những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động