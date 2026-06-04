Giả nữ sinh 'lừa tình' người đàn ông lấy gần 1,6 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết An, trú xã Đồng Dương, bị bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hôm 28/5, người đàn ông 52 tuổi đến công an trình báo bị một người sử dụng tài khoản Facebook giả mạo làm quen, tạo quan hệ tình cảm rồi lừa đảo. Vào cuộc xác minh, công an đã bắt giữ An.

Tại cơ quan công an, An khai đầu tháng 8/2018 mua một tài khoản Facebook tên "Linh Đan" từ các hội nhóm trên mạng.

Người này sử dụng hình ảnh phụ nữ, dựng hồ sơ giả mang tên Phạm Linh Đan, 21 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, là sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng để kết bạn, làm quen với người khác.

Bị can Hồng Thiên An. Ảnh: Thành Huynh

Giữa tháng 8/2018, người đàn ông 52 tuổi kết bạn với tài khoản này. Trong quá trình nhắn tin, An liên tục đưa ra thông tin giả, gửi ảnh, thư tay và dựng lên câu chuyện cá nhân nhằm tạo lòng tin, khiến nạn nhân tin mình đang yêu một nữ sinh viên.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 2/2022, sau khi tạo được quan hệ tình cảm, An nhiều lần lấy lý do cần vốn mở cửa hàng, đầu tư kinh doanh để vay tiền.

Tin tưởng, người đàn ông đã 3 lần chuyển cho An tổng cộng hơn 1,59 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó bị chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan để tiếp tục mở rộng vụ án.

Tác giả: Ngọc Trường

Nguồn tin: vnexpress.net