Xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông, có ảnh hưởng tới nước ta?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 4-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Đông Bắc.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 2 giờ ngày 4-6. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo tới 1 giờ ngày 5-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào 20,6 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8, di chuyển hướng Đông Bắc khoảng 20 km/giờ. Vùng nguy hiểm 16,0-22,0 độ Vĩ Bắc; 114,0-120,0 độ Kinh Đông, khu vực chịu ảnh hưởng phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo 24 - 36 giờ tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km, đi ra ngoài Biển Đông hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc), không có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tàu thuyền cần chú ý

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tàu thuyền hoạt động trong vùng vùng biển phía Đông và Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Dự báo trong tháng 6, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Theo số liệu trung bình nhiều năm, trong tháng 6, trên khu vực Biển Đông có 1,1 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó 0,3 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động