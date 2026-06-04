Khởi tố đối tượng Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Đối tượng Huân

Quá trình điều tra xác định thông qua hoạt động cho vay, hỗ trợ tài chính tự phát (không đăng ký kinh doanh), từ tháng 01/2024 đến nay, Nguyễn Tiến Huân đã nhiều lần cho nhiều người trong đó có anh N.V.T, sinh năm 1990 và anh N.X.L, sinh năm 1987, cùng trú tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, vay tiền, lấy lãi tương ứng với mức lãi suất từ 119,9% đến 180%/năm, thu lợi bất chính số tiền tổng cộng hơn 60,5 triệu đồng.

Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Huân.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay tiền cần tìm hiểu và đến các hệ thống ngân hàng, những đơn vị, tổ chức tài chính uy tín trong nước, không để mình trở thành nạn nhân của “Tín dụng đen”. Rất mong quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, kịp thời thông tin đến lực lượng Công an nếu phát hiện những vụ việc, hành vi tương tự để công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật của lực lượng Công an đạt hiệu quả cao.

Tác giả: A.N

Nguồn tin: anninhthudo.vn