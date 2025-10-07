Mr Pips Phó Đức Nam có nhiều tài sản 'khủng' ở Dubai, Úc, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, gần 600 đồng phạm

Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin tại họp báo - Ảnh: DANH TRỌNG

Tại họp báo quý 3 của Bộ Công an chiều 6-10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin thêm về vụ án lừa đảo liên quan Mr Pips Phó Đức Nam.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết đường dây của Nam hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế.

Nhóm này cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0. Các nhân viên kinh doanh - sale được tuyển dụng và đào tạo bài bản, nhằm tiếp cận nạn nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế.

Thời gian đầu, các nhà đầu tư được cho thắng một vài lệnh nhỏ để tạo niềm tin, sau đó chúng lấy lý do để tìm lỗi, chiếm đoạt tài sản.

Hiện ngoài 47 bị can đã khởi tố, Công an TP Hà Nội còn triệu tập và ghi lời khai của 1.028 người thuộc bộ phận kinh doanh.

Trong số này có 870 nhân viên sale, 119 trưởng nhóm, 34 senior manager, 5 quản lý văn phòng cấp cao. Nhóm này bước đầu khai được trả lương và hoa hồng từ 1-4% giá trị giao dịch.

Tiền lương, thưởng được chuyển qua trang web nội bộ salesnetwork.info, nơi các nhân viên đăng ký tài khoản nhận lương. Sau đó bộ phận tài vụ chuyển tiền qua tài khoản trung gian nhằm tránh bị phát hiện dòng tiền bất hợp pháp.

Qua đối chiếu sao kê, công an xác định mức thu nhập của từng nhân viên dao động từ hơn 300.000 đồng đến hơn 6,2 tỉ đồng. Trong số 550 sale được nhận thưởng có 36 người nhận mức 500 triệu đồng trở lên, 28 người hưởng 200 đến 500 triệu đồng.

Tổng cộng, gần 600 người trong hệ thống được xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Chúng tôi đang củng cố hồ sơ và cơ bản thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội để khởi tố những người này theo quy định. Sơ bộ, sẽ có tổng gần 600 người bị khởi tố", đại tá Long nói.

Cũng theo Đại tá Long, quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thu giữ 69 tỉ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối; 156 tỉ đồng trong tài khoản; 41 ô tô.

Trong đó mới nhất ngày 24-9 thu giữ thêm một ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu, tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản… Tổng trị giá thu hồi khoảng 5.315 tỉ đồng.

Ngoài ra đã làm rõ việc Phó Đức Nam nhờ người thân gửi 1,5 triệu đô la Singapore vào ngân hàng của Singapore và đang phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa, thu giữ số tiền này cùng nhiều bất động sản ở các nước.

Nam còn sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp như hai căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800.000 USD, một căn hộ tại Dubai trị giá 600.000 USD, hai căn chung cư tại Úc trị giá 700.000 USD, một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 400.000 USD.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn