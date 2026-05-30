Bắt giữ “Dũng Kỷ”, đối tượng cộm cán trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng

Theo công an tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Kỳ Dũng là đối tượng côn đồ cộm cán, ngang ngược, nổi danh trong giới “anh chị” ở tỉnh Nam Định (cũ), có quan hệ xã hội phức tạp với 03 tiền án về các tội “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản”.

Nhiều năm trước, Nguyễn Kỳ Dũng cầm đầu băng nhóm côn đồ hoạt động tín dụng đen, đòi nợ, siết nợ và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn tỉnh Nam Định (cũ).

Lực lượng chức năng thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Kỳ Dũng

Ngày 18/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng. Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố đối với 4 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, khởi tố 4 bị can về tội “Đánh bạc”; và đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã thu thập, củng cố tài liệu chứng minh làm rõ hành vi phạm tội “Đánh bạc” của Nguyễn Kỳ Dũng với các đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng và tổ chức thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Kỳ Dũng. Khám nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 02 điện thoại di động, 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng và một số vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình lấy lời khai của Nguyễn Kỳ Dũng

Khi bị bắt giữ, Nguyễn Kỳ Dũng chống đối, lì lợm, không khai nhận hành vi phạm tội, không ký vào các biên bản tố tụng. uy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập, củng cố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng. Các lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Việc bắt giữ, khám xét đối tượng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng; tổ chức truy bắt và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Vân Hồng - CTV Trần Hồng

Nguồn tin: Báo VOV