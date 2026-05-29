Bị khởi tố vì giết mổ, bán thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Ngày 28/5, Cường, trú thôn 7, xã Thạch Hà, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, tạm giam về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Cường (ngoài cùng, góc phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, đầu năm 2026, Cường lợi dụng tình trạng dịch bệnh tại một số địa phương để thu mua lợn bệnh giá rẻ, đưa về giết mổ, cấp đông rồi bán cho các tiểu thương tại nhiều chợ dân sinh ở các xã Thạch Hà, Can Lộc, Việt Xuyên (trước đây thuộc huyện Thạch Hà) và một số vùng lân cận nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 11/5/2026, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông trú xã Đồng Tiến vận chuyển lợn nhiễm bệnh đến bán cho Cường. Sau thời gian theo dõi, công an bắt quả tang Cường đang giết mổ gia súc tại nhà riêng, thu một con lợn còn sống cùng khoảng 500 kg thịt, xương, nội tạng đã giết mổ, bảo quản trong tủ đông.

Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ số lợn và sản phẩm từ lợn trên dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Nhà chức trách tịch thu tang vật tại nhà Cường. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách đánh giá hành vi của bị can gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; đồng thời khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch đầy đủ, không tiêu thụ thịt lợn không đảm bảo an toàn.

Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Tĩnh từng diễn biến phức tạp, tính đến đầu tháng 4/2025 đã xảy ra tại 9 xã (chưa qua 21 ngày), làm hơn 1.000 con lợn mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy. Dịch chủ yếu bùng phát ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trong bối cảnh virus vẫn còn tồn tại trong môi trường và nguy cơ lây lan còn cao. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp khoanh vùng, tiêu độc khử trùng và siết chặt kiểm soát vận chuyển, giết mổ nhằm hạn chế dịch lan rộng.

Tác giả: Đức Hùng

