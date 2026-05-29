Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh ra mắt gói 'Thai sản trọn gói mới' với nhiều lựa chọn dịch vụ linh hoạt cho mẹ bầu

Không chỉ đơn thuần là một gói sinh, gói thai sản mới của TTH Vinh được xây dựng theo định hướng cá nhân hóa trải nghiệm sinh con – từ quá trình thăm khám thai kỳ, theo dõi trước sinh, sinh thường/sinh mổ cho đến chăm sóc mẹ và bé sau sinh.



Đa dạng gói – linh hoạt lựa chọn

Khác với trước đây khi các gói sinh thường được thiết kế theo một khung dịch vụ cố định, gói thai sản mới tại TTH Vinh được mở rộng với nhiều mức lựa chọn hơn, phù hợp với điều kiện tài chính cũng như mong muốn trải nghiệm của từng gia đình.

Mẹ bầu có thể lựa chọn:

Gói sinh thường (cơ bản, tiêu chuẩn, nâng cao)

Gói sinh mổ (cơ bản, tiêu chuẩn, nâng cao)

Dịch vụ theo yêu cầu

Các dịch vụ nâng cấp đi kèm như phòng lưu viện tiện nghi, chăm sóc sau sinh, xét nghiệm sàng lọc chuyên sâu, dịch vụ hỗ trợ mẹ và bé…

Việc đa dạng hóa các gói giúp khách hàng dễ dàng chủ động kế hoạch tài chính ngay từ đầu, đồng thời được tư vấn kỹ lưỡng để lựa chọn phương án phù hợp nhất với tình trạng thai kỳ.

Nâng cao trải nghiệm sinh con tại bệnh viện



Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi dịch vụ, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh tiếp tục đầu tư mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng chăm sóc sản khoa.

Khoa Sản của bệnh viện hiện quy tụ đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh nhiều kinh nghiệm, đồng hành cùng hàng nghìn ca sinh mỗi năm. Hệ thống phòng sinh, phòng lưu viện được thiết kế hiện đại, đảm bảo riêng tư, sạch sẽ và tiện nghi cho sản phụ và người thân.

Đặc biệt, quy trình chăm sóc được tối ưu theo hướng:

Theo dõi sát mẹ và bé 24/7

Hỗ trợ sinh an toàn

Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

Chăm sóc hậu sản

Hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh ngay sau sinh

Đây cũng là một trong những yếu tố giúp ngày càng nhiều mẹ bầu tại Nghệ An và các khu vực lân cận lựa chọn TTH Vinh là nơi chào đón con yêu.

Đồng hành cùng mẹ bầu bằng dịch vụ toàn diện



Đại diện Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh cho biết, việc ra mắt hệ thống thai sản trọn gói mới là bước nâng cấp nhằm mang đến trải nghiệm sinh con hiện đại, an tâm và thuận tiện hơn cho khách hàng.

“Không chỉ chú trọng chuyên môn, chúng tôi mong muốn mỗi mẹ bầu khi đến với TTH Vinh đều cảm nhận được sự chăm sóc tận tâm, nhẹ nhàng và chuyên nghiệp trong suốt hành trình vượt cạn”, đại diện bệnh viện chia sẻ.

Với định hướng phát triển dịch vụ sản khoa chất lượng cao, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc mẹ và bé toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Nghệ An.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn