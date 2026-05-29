Triển khai các giải pháp điều hành sản xuất, tiêu thụ gạo trong tình hình mới

Hướng dẫn các địa phương tổ chức sản xuất phù hợp với quy hoạch, nhu cầu thị trường và khả năng tiêu thụ

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại các Văn bản: số 6128/UBND-KT ngày 26/7/2023, số 6486/UBND-KT ngày 01/8/2024, số 2829/UBND-KT ngày 10/4/2025 và số 2668/UBND-NN ngày 20/3/2026; đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Những cánh đồng lúa vụ Xuân chín rộ - Ảnh ST



Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi tình hình sản xuất lúa trên địa bàn; hướng dẫn các địa phương tổ chức sản xuất phù hợp với quy hoạch, nhu cầu thị trường và khả năng tiêu thụ; chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Tăng cường hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất an toàn, tiêu chuẩn chất lượng, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và các yêu cầu kỹ thuật của thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, chuyển đổi số trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến thóc, gạo.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ thóc, gạo; hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch nhằm giảm thất thoát, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm thóc, gạo. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện đối với chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (nếu có) về chủ trương mua tạm trữ thóc, gạo nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho nông dân trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp và vụ Đông Xuân năm 2025 - 2026 đang thu hoạch.

Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, kết nối giao thương trong kinh doanh và xuất khẩu gạo

Sở Công Thương chủ trì tham mưu triển khai các nhiệm vụ về lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu gạo trên địa bàn; thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, tình hình cung cầu, giá cả thóc, gạo để kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, kết nối giao thương; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về kinh doanh, dự trữ lưu thông và xuất khẩu gạo. Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động thu mua, lưu thông, phân phối và xuất khẩu gạo; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong hoạt động kinh doanh thóc, gạo.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 8 chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh TCTD trên địa bàn thực hiện các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các chính sách tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp thu mua thóc, gạo, nhất là trong giai đoạn thu hoạch rộ. Triển khai cơ chế tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp có hệ thống kho chứa và năng lực thu mua lớn, tạo điều kiện để tăng cường thu mua tạm trữ thóc, gạo cho nông dân theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thuế tỉnh Nghệ An quản lý thuế, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp chấp hành quy định pháp luật về thuế trong hoạt động kinh doanh, xuất khẩu gạo.

UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thóc, gạo đến người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời chủ động rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất, diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng, tình hình thu mua và tiêu thụ thóc, gạo; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Phối hợp hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất theo định hướng của ngành chuyên môn; vận động tham gia các mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) để xem xét, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định.

Tác giả: H.L (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn