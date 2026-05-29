Dấu hiệu bất thường cảnh báo cổng sạc USB điện thoại bị hỏng, người dùng cần lưu ý

Việc điện thoại bất ngờ không thể sạc pin vào những thời điểm quan trọng có thể gây không ít phiền toái cho người dùng. Nhiều người thường nghĩ nguyên nhân đến từ dây cáp hoặc củ sạc mà không để ý rằng cổng sạc USB mới là bộ phận đang gặp vấn đề. Vậy làm thế nào để xác định liệu cổng sạc USB trên điện thoại có bị hỏng hay không?

Trước tiên, người dùng nên kiểm tra bằng mắt thường. Nếu phát hiện các mối nối bị cong, gãy hoặc lỏng lẻo, có thể cổng sạc đã hỏng và cần được thay thế.

Nếu không có dấu hiệu hư hỏng nào, người dùng vẫn có thể cứu vãn tình hình. Nguyên nhân đơn giản như cáp USB hoặc bộ sạc bị hỏng, hoặc cổng kết nối bị tắc nghẽn bởi bụi bẩn.

Để kiểm tra, hãy sử dụng đèn pin xem xét các chân cắm trong cổng USB. Nếu bất kỳ chân nào bị cong hoặc gãy, tốt nhất người dùng nên mang thiết bị đến chuyên gia. Tương tự, nếu cổng USB bị rỉ sét hoặc lỏng lẻo, người dùng cũng cần sự can thiệp của chuyên gia.

Nếu cổng sạc vẫn trông bình thường, người dùng nên tiếp tục kiểm tra dây cáp và bộ sạc bằng cách thử sạc cho một thiết bị khác. Trong trường hợp thiết bị khác cũng không nhận điện, khả năng cao dây cáp hoặc củ sạc đã gặp lỗi.

Người dùng cũng có thể thử kết nối điện thoại với máy tính qua cổng USB để kiểm tra nguồn điện. Nếu vẫn không có phản hồi, nên thay bằng cáp USB-C chất lượng tốt hoặc thử một bộ sạc khác để xác định nguyên nhân.

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để khắc phục lỗi sạc là vệ sinh cổng USB. Theo thời gian, bụi bẩn và mảnh vụn có thể bám bên trong khiến quá trình truyền điện bị gián đoạn.

Người dùng có thể dùng khí nén để thổi bụi hoặc sử dụng tăm nhỏ để nhẹ nhàng lấy sạch chất bẩn bên trong cổng sạc. Tuy nhiên, cần thao tác cẩn thận để tránh làm hỏng các chân tiếp xúc.

Nếu đã vệ sinh và thay thử cáp sạc nhưng điện thoại vẫn không thể sạc pin, người dùng nên nhờ đến sự hỗ trợ của kỹ thuật viên. Trong một số trường hợp, nguyên nhân có thể đến từ pin bị lỗi hoặc hỏng phần cứng bên trong thiết bị và việc tự sửa chữa không phải là lựa chọn an toàn.

Cuối cùng, hãy sử dụng điện thoại một cách cẩn thận để tránh tình trạng cổng sạc USB bị hỏng. Tránh dùng sức quá mạnh khi cắm cáp và giữ cho cổng sạc luôn sạch sẽ nhằm giảm thiểu rủi ro không thể sạc điện thoại khi cần thiết.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn