Bịt mặt, cầm búa cướp tiệm vàng

Cầm búa tấn công tiệm vàng trong 20 giây.

Camera an ninh tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 ghi nhận, chiều 26/5, bốn thanh niên đi 2 xe máy đến. Hai người ngồi sau nhảy xuống xe, cầm búa đi vào cửa hàng đập vỡ tủ kính, lấy vàng.

Nhân viên tiệm vàng tri hô, ném nhiều vật cứng về phía hai nghi phạm để ngăn chặn. Hai tên cướp vội chạy ra ngoài, lên xe đồng phạm đang đợi sẵn, tẩu thoát.

Sự việc diễn ra trong khoảng 20 giây. Phía tiệm vàng chưa công bố tài sản bị cướp.

Tủ trưng bày nữ trang sau vụ cướp. Ảnh: Thái Hà

Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đã trích xuất camera, truy bắt nhóm cướp.

Tác giả: Phước Tuấn

