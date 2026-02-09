Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng tại nhiều tỉnh, thành

Tang vật vụ đánh bạc. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 8/2, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 19 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, liên quan đường dây cá độ bóng đá xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Qua hoạt động nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng xảy ra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước do đối tượng Nguyễn Viết Duy (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú: phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh) trực tiếp quản lý, sử dụng tài khoản siêu tổng đại lý (Super) với hạn mức từ 6 triệu điểm đến 6,5 triệu điểm/tháng, chia thành nhiều lớp tài khoản Master, Agent và Member để giao lại cho nhiều đối tượng khác hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá nhằm thu lợi bất chính.

Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội (Phòng 4) áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu, xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngày 28/1, căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án và các điều kiện đảm bảo, Cục Cảnh sát hình sự đã có báo cáo và được Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đồng ý giao Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp và tạm giữ 17 đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện, đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án, kết quả điều tra và lời khai của Nguyễn Viết Duy và các đối tượng, xác định hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc như sau:

Từ tháng 12/2024 đến khi bị triệt phá, Nguyễn Viết Duy cùng với một số đối tượng bàn bạc lấy tài khoản đại lý cá độ để chia tách giao cho khách đánh cá độ nhằm hưởng lợi bất chính từ nhiều trận đấu bóng đá tại các giải đấu khác nhau, trong đó có nhiều trận đấu đã cá độ với số tiền trên 20 triệu đồng.

Các đối tượng đều khai trả tiền thắng thua cá độ bóng đá vào ngày thứ Hai hàng tuần, thông qua trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua nhiều tài khoản mở tại các ngân hàng.

Kết quả bước đầu xác định, trong thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026 tổng điểm sử dụng để đánh cá độ trong các trận đấu bóng đá trên các tài khoản khoảng 30 triệu điểm, tương đương 900 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 2) và các cơ quan, đơn vị liên quan thu thập tài liệu, đấu tranh khai thác đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội và áp dụng biện pháp tố tụng.

Đồng thời, truy xét, mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình truy xét, mở rộng đã thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ thêm 2 đối tượng có hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Ngày 5/2, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 19 bị can để điều tra.

Đến nay, chuyên án đã được triệt phá thành công, bắt giữ được toàn bộ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong chuyên án và các đối tượng khác có liên quan, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và cảnh tỉnh các đối tượng có ý định tổ chức hoạt động đánh bạc./.

Tác giả: Xuân Tùng

Nguồn tin: vietnamplus.vn