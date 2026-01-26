Hành trình triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng

Lật tẩy 2 đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá

Cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản cá độ bóng đá thuộc hệ thống Bong88 có dấu hiệu hoạt động bất thường.

Các đối tượng nằm trong đường dây cá độ.

Các giao dịch diễn ra liên tục, số tiền ăn thua lớn, nhưng các đối tượng không tụ tập, không gặp gỡ trực tiếp, mà cư trú dàn trải tại nhiều địa bàn khác nhau như Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long), Tp.Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay thuộc Tp.Hồ Chí Minh).

Quá trình xác minh cho thấy, trong cùng một đường dây, nhiều đối tượng hoàn toàn không quen biết nhau. Mỗi người chỉ được giao phụ trách một mắt xích riêng biệt như quản lý tài khoản cá độ, nhận – chuyển tiền, trung gian thanh toán thắng thua.

Đây là phương thức tổ chức có chủ đích của các đối tượng cầm đầu, nhằm chia nhỏ hệ thống, hạn chế mối liên hệ chéo, né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và tránh nguy cơ lộ toàn bộ đường dây nếu một đối tượng bị bắt giữ.

Qua bóc tách hệ thống, lực lượng trinh sát xác định 2 đối tượng cầm đầu, giữ vai trò tổ chức và điều hành chính là Lê Tấn Tài (SN 1991) và Nguyễn Văn Huế (SN 1968).

2 đối tượng này trực tiếp quản lý tài khoản tổng (Super master) phân cấp tài khoản cho các đối tượng cấp dưới, điều hành toàn bộ hoạt động cá độ, giao dịch và thanh toán tiền thắng thua thông qua không gian mạng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá

Sau khi nắm được thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, chuyên án đã được xác lập. Ngay sau đó, các mũi trinh sát lập tức triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra.

Đối tượng Lê Tấn Tài là một trong hai kẻ cầm đầu đường dây.

Mặc dù vậy, đối với loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, chỉ cần một mắt xích bị "động", các đối tượng có thể đánh sập tài khoản, xóa dữ liệu trong thời gian rất ngắn, gây khó khăn cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ.

Chính vì vậy, ban chuyên án xác định yêu cầu bắt buộc là phải tổ chức bắt giữ đồng loạt, cùng thời điểm, đánh trúng vào tầng điều hành cao nhất của đường dây.

Sau thời gian dài theo dõi, thu thập tài liệu, dựng sơ đồ tổ chức và đánh giá kỹ lưỡng từng đối tượng, từng địa bàn, sáng 12/1/2026, ban chuyên án quyết định phá án.

12 tổ công tác được triển khai đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong đó, đối tượng Lê Tấn Tài bị bắt giữ tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long; đối tượng Nguyễn Văn Huế bị bắt giữ tại Tp.Hồ Chí Minh.

Cơ quan chức năng đã làm rõ đường dây đánh bạc này có số tiền giao dịch lên đến gần 100 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, các mũi trinh sát đồng loạt tiếp cận, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiến hành khám xét, thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài khoản cá độ và tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, một số đối tượng từng có tiền án, tiền sự về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, song vẫn tiếp tục tái phạm với thủ đoạn tinh vi hơn, lợi dụng triệt để không gian mạng để hoạt động.

Kết quả đấu tranh cho thấy, cả hai đường dây đều tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn, số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng. Hiện, công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục mở rộng.

