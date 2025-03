Bắt giữ 2 "báo thủ" lao xe rượt đuổi, cầm kiếm dọa nạt người đi đường

Tổ tuần tra đặc biệt Công an TP Đà Nẵng ngày 1/3 cho biết vừa kịp thời ngăn chặn các “báo thủ”đi xe máy với tốc độ cao, sử dụng hung khí rượt đuổi, dọa dẫm người đi đường.

Trước đó, tối 28/02, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo về việc có một số đối tượng, chủ yếu là thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận Thanh Khê và Hải Châu.

Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, khi đang di chuyển trên đường Trần Phú (quận Hải Châu), Tổ tuần tra đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 02 đối tượng đi xe Sirius BKS 81 FD-7632 có mang theo 01 cây kiếm Nhật nên đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Tối 28/02, Nguyễn Đăng Kh (17 tuổi), quê ở tỉnh Gia Lai, trú tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu điều khiển xe máy trên chở theo Nguyễn Hữu M.Đ (17 tuổi), trú đường Ông Ích Khiêm (quận Hải Châu) đi chơi bida. Sau đó, Kh chở Đ về nhà Đ để lấy 01 cây kiếm Nhật với mục đích khi đi trên đường gặp nhóm thanh niên nào thì đánh nhóm đó.

02 đối tượng mang theo hung khí di chuyển trên nhiều tuyến đường thuộc quận Hải Châu như tuyến Như Nguyệt – Đống Đa và nhiều lần rượt đuổi, rút kiếm vô cớ đọa nạt nhiều người khác đang đi trên đường cho đến khi bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Tổ tuần tra đặc biệt Công an TP Đà Nẵng khống chế 02 đối tượng cùng tang vật - Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngoài ra, trong quá trình truy xét vụ việc nêu trên, đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận từ Công an phường Hải Châu 02 đối tượng đi xe máy nghi vấn tham gia trong các nhóm thanh thiếu niên gây rối trên đường phố, khi bị Công an phường Hải Châu kiểm tra, ngăn chặn thì 02 đối tượng bỏ chạy và tông vào xe của Công an phường khiến chiếc xebị hư hỏng nhẹ.

02 đối tượng, gồm Đinh Văn C (18 tuổi), tạm trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ (từng có 01 tiền án cướp tài sản) điều khiển xe AB 43D1-89844 chở Lê Anh Kh (18 tuổi), trú phường Thanh Khê Đông quận Thanh Khê.

Qua xác minh cho thấy, 02 đối tượng trên không tham gia vào nhóm thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng, không mang theo hung khí, không có hành vi gây rối đánh nhau. Tuy nhiên, 02 đối tượng có nhiều lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông như xe không gương chiếu hậu, không có GPLX, nguồn gốc xe là của người khác.

Đồng thời, hành vi tông vào xe của lực lượng Công an chưa đủ cơ sở xác định dấu hiệu chống người thi hành công vụ, chưa gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn