Lạng lách trên cao tốc, nhóm thanh niên bị phạt hơn 120 triệu đồng

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã ra quyết định xử phạt nhóm thanh, thiếu niên lạng lách trên cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu với tổng số tiền 121.850.000 đồng với các lỗi vi phạm bao gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, đi vào đường cao tốc bằng xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe. Ngoài ra, chủ xe cũng bị xử phạt vì hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Nhóm thanh, thiếu niên lạng lách trên cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu

Bên cạnh việc xử phạt hành chính, lực lượng chức năng còn gửi thông báo vi phạm đến gia đình và trường học của các thanh, thiếu niên liên quan.

Lực lượng chức năng khống chế nhóm thanh, thiếu niên

Trước đó, vào khoảng 13h15 ngày 29/1/2024 (mùng 1Tết), Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 4 đã chặn bắt và khống chế nhóm thanh, thiếu niên chạy xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và tháo biển số khi lưu thông trên cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu tại nút giao Diễn Cát, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Qua kiểm tra, tất cả 6 xe máy gồm 11 thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh THCS và THPT tại Thanh Hóa, không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và bằng lái.

Video nhóm thanh, thiếu niên lạng lách trên cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV