Lạng lách đánh võng trên đường, nhóm thanh niên gặp nạn, 1 người tử vong

Theo thông tin từ UBND huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên), sáng 13/2, trên tuyến đường song hành đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn qua địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Nơi xảy ra vụ việc

Cụ thể, sau buổi lễ bàn giao quân và tiễn các thanh niên lên đường đi nhập ngũ, một nhóm thanh niên lấy danh nghĩa tiễn bạn lên đường đã đi xe máy thành từng top dàn hàng chiếm hết phần đường xe chạy ngược chiều di chuyển theo đoàn xe đưa bộ đội vào đơn vị mới, khi đến tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình va chạm với một phương tiện đi ngược chiều.

Khu vực xảy ra sự việc

Hậu quả, vụ va chạm khiến 3 nam thanh niên và một cô gái ngã xuống đường bị thương. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, mọi người đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên có một nam thanh niên đã tử vong.

Công tác lo hậu sự được chuẩn bị

Theo hình ảnh tại hiện trường, không ít xe máy trong nhóm này không đội mũ bảo hiểm, thậm chí không gắn biển số, đi vào đường cấm xe máy, lạng lách đánh võng.

Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Đội CSGT quản lý địa bàn đã cử cán bộ đến hiện trường. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ tiến hành điều tra, làm rõ.

