Bão số 2 đã đổ bộ Trung Quốc, nhiều nơi tiếp tục mưa lớn

Rạng sáng 26/7, bão số 2 ( bão Noul) đã đổ bộ đất liền ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12-13, tương đương 118-149km/h, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đến 16h cùng ngày, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông. Thời điểm này, bão suy yếu dần, sức gió mạnh nhất còn cấp 8, giật cấp 10.

Đến 4h ngày 27/7, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, đi vào khu vực phía Nam tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan dần, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão số 2, ngày 26/7, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, sóng biển cao 3-5m. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các phương tiện theo dõi sát diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn.

Bão số 2 đã đổ bổ Trung Quốc vào rạng sáng 26/7. Ảnh: VNDMS

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ và Lâm Đồng đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to. Một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn như: Ma Quai (Lai Châu) 91,5mm, Nam Ban (Lâm Đồng) 67,2mm, Tri Tôn (An Giang) 94,6mm.

Trong ngày và đêm 26/7, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 – 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm (thời gian mưa tập trung chính vào chiều và đêm).

Khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thừa Thiên Huế đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 – 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý, trận mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các vùng núi, sườn dốc.

Tác giả: N.Yến

Nguồn tin: cand.vn