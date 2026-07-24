Hà Tĩnh: Truy tố tài xế dừng, đỗ xe sai quy định gây tai nạn chết người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 truy tố bị can L.V.C. (SN 1985, trú xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 16/12/2025, tại Km781+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn 3, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh), xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc do L.V.C. điều khiển dừng, đỗ bên đường đã xảy ra va chạm với xe mô tô do ông P.X.L. (SN 1962) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.



Hậu quả, ông P.X.L. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Kết quả điều tra xác định, L.V.C. đã dừng, đỗ xe không sát mép đường bên phải theo chiều đi và đỗ trên đoạn đường cong có tầm nhìn bị che khuất, vi phạm quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Đối với người điều khiển xe mô tô, cơ quan điều tra xác định có sử dụng rượu, bia, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi gặp chướng ngại vật trên đường.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, khuyến cáo: Không dừng, đỗ xe trên đoạn đường cong, đầu dốc hoặc nơi bị che khuất tầm nhìn; Khi buộc phải dừng, đỗ, phải thực hiện đúng quy định, đỗ sát mép đường và đặt đầy đủ thiết bị cảnh báo; Tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia; Luôn giảm tốc độ, tập trung quan sát khi lưu thông qua các đoạn đường nguy hiểm hoặc khi phát hiện chướng ngại vật.

Tác giả: Nguyễn Gia Hân

Nguồn tin: Pháp Luật Plus