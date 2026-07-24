Bão Noul mạnh lên cấp 10, ảnh hưởng Biển Đông trong ngày 25/7

Chiều nay (24/7), Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 13h, vị trí tâm bão Noul đang ở ở cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo, đêm nay và sáng sớm mai (25/7), bão Noul sẽ đi vào khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông với cường độ mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 12 và trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay.

Bão NOUL chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao (xác suất trên 80%) sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

24 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h ngày 26/7, vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Hướng đi của bão Noul. Ảnh: NCHMF

Dự báo, trong 24 giờ sau đó, bão Noul đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7h ngày 27/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ giảm còn cấp 7, giật cấp 9.

Từ 72-96 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, với tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão Noul, từ chiều tối ngày 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: N.Yến

Nguồn tin: cand.vn