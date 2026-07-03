Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá nhanh chóng ứng phó bão số 1

Bão số 1 với sức gió giật cấp 11 “hoành hành” trên Biển Đông. Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 1 di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ trong những ngày tới.

Từ ngày 4/7 đến ngày 7/7, trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh có khả năng lên mức báo động (BĐ)I-BĐII.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với bão và diễn biến mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm Công điện số 27/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 3/7/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.

Các địa phương cần kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn, đặc biệt lưu ý các tuyến đê/đoạn đê xung yếu trực diện biển. Trong đó, cần chủ động triển khai ngay các biện pháp gia cố mái đê phía biển, mặt đê, đảm bảo an toàn các cống, đoạn đê đang thi công dở dang thuộc các tuyến đê biển, đê cửa sông, hoàn thành trước khi bão đổ bộ (như cống Cao Cổ tại K6+100 đê cửa sông hữu Hóa, cống Doãn Đông tại K0+240 đê biển số 5, cống Định Cư tại K9+897 đê cửa sông hữu Trà Lý, đoạn từ K3+953-K4+632 đê cửa sông tả Hồng Hà, tỉnh Hưng Yên,...).

Đồng thời, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê biển, đê sông, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu;

Sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê; đồng thời, kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị và chủ động ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý nghiêm các phương tiện hoạt động trên biển.

Tại Quảng Ninh, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với bão số 1, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Theo văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý nghiêm các phương tiện hoạt động trên biển; tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng về vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào hoặc nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Các địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá, tàu vận tải, đặc biệt là tàu du lịch hoạt động trên các vịnh và khu vực ven biển; hướng dẫn chủ phương tiện triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trước, trong và sau bão, phòng ngừa dông, lốc, gió mạnh và các tình huống bất thường có thể xảy ra;

Đồng thời chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân, khách du lịch tại khu vực ven biển, trên các đảo và các hoạt động kinh tế biển; rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Văn Quân đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão tại các địa bàn trọng điểm ven biển.

Tại TP Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng đã ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân, bảo vệ tàu thuyền và giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương rà soát phương án sơ tán người dân tại khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, nhà ở không bảo đảm an toàn; đặc biệt quan tâm người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Đồng thời, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, đưa toàn bộ phương tiện vào nơi neo đậu an toàn, không để người ở lại trên tàu hoặc lồng bè khi bão đổ bộ.

Lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân khẩn trương thực hiện các phương án ứng phó với bão.

Chiều 3/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Văn Quân trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng, chống bão tại các địa bàn trọng điểm ven biển gồm phường Đồ Sơn, phường Nam Đồ Sơn và xã Kiến Hải; đồng thời yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, triển khai quyết liệt các phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân và du khách.

Tại các điểm kiểm tra như Cảng cá Ngọc Hải, Khu du lịch Đồ Sơn, hệ thống đê điều phường Đồ Sơn, Cống Họng (phường Nam Đồ Sơn) và Bến cá Quán Chánh (xã Kiến Hải), Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão, rà soát các khu vực xung yếu, chủ động phương án sơ tán dân tại những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập úng, nhà ở không bảo đảm an toàn; đồng thời khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh trú bão an toàn.

Hoàn tất đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú, sẵn sàng sơ tán dân tại khu vực xung yếu.

Riêng tại phường Đồ Sơn, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn cho biết, ngay sau khi xuất hiện thông tin về áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, UBND phường và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và bảo vệ các tuyến đê điều, công trình xung yếu trên địa bàn với tinh thần không chủ quan, lơ là trước mọi diễn biến của thời tiết.

Đến thời điểm hiện tại, Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn các chủ phương tiện chủ động phòng tránh và di chuyển vào nơi neo đậu an toàn. Qua rà soát, hiện có 57 phương tiện của địa phương với 242 lao động và 81 phương tiện của các địa phương khác với 294 lao động đang neo đậu trên địa bàn phường.

Song song với công tác quản lý tàu thuyền, các lực lượng chức năng đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện phục vụ công tác ứng phó. Theo thống kê, địa phương hiện sẵn sàng huy động 1.071 người cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống bão khi có tình huống xảy ra.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, UBND phường đã chỉ đạo các tổ công tác tổ chức rà soát các khu vực có nguy cơ cao. Qua kiểm tra bước đầu xác định có 942 nhân khẩu đang sinh sống tại các khu vực trũng thấp, nhà ở không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ sạt lở và các hộ ngư dân trên tàu thuyền có khả năng bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ. Toàn bộ các trường hợp này đã được đưa vào phương án sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.

Tác giả: Ngọc Vỹ - Đức Dương - Hải Anh

Nguồn tin: baophapluat.vn