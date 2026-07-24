Điện Biên, Sơn La vào diện cảnh báo lũ quét, sạt lở do mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 24 - 25/7, các sông khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 - 5m. Mực nước trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu và sông Thương có thể lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

Đối với khu vực Tây Bắc, từ sáng 24/7 đến hết ngày 25/7 được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 24/7, Điện Biên và Sơn La cùng một số địa phương khác có lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi vượt 80mm.

Nhiều ngôi nhà tại xã Na Son (tỉnh Điện Biên) bị vùi lấp trong bùn đất sau trận lũ quét.

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa lớn kéo dài khiến độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Tại Điện Biên, các địa phương được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất gồm: Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Nhé, Mường Tùng, Nà Tấu, Nậm Nèn, phường Điện Biên Phủ, Mường Lay, Pa Ham, Pú Nhung, Sam Mứn, Sáng Nhè, Sín Thầu, Thanh An, Thanh Nưa và Thanh Yên.

Trong khi đó, tại Sơn La, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại xã Mường Giôn và xã Tân Yên.

Xã Xa Dung sau mưa lũ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo chính quyền các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao, các điểm xung yếu, khu vực ven sông, suối, taluy dốc và chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ được khuyến nghị hạn chế di chuyển qua các ngầm, tràn, khu vực ven sông, suối khi có mưa lớn; đồng thời theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan chức năng để kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Tác giả: Văn Lịnh

Nguồn tin: congly.vn