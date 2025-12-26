Biệt thự rộng 2000m2 của nhân vật đình đám trong showbiz Việt, nghệ sĩ nào cũng nể

NTK Đỗ Mạnh Cường là nhân vật mà có lẽ cả showbiz, giới nghệ sĩ không ai không biết. Anh không chỉ yêu mến bởi tài năng trong lĩnh vực thiết kế, mà còn được nể trọng vì tinh thần nhân văn khi nuôi 10 em bé mồ côi, cơ nhỡ.