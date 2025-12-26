Nhà bê tông thô mộc kết nối ánh sáng và thông gió

Tọa lạc tại khu vực phía nam phường Vân Đa, thành phố Huế, X House nằm trong một khu đô thị sầm uất. Ảnh: HungHoa
Trái ngược với môi trường xung quanh sôi động, dự án được hình thành như một môi trường sống yên tĩnh và cân bằng cho một gia đình trẻ bốn người – ưu tiên sự tĩnh lặng về không gian, tối giản, hiệu quả về chi phí và tính bền vững lâu dài. Ảnh: HungHoa
Trên khu đất hình chữ nhật, ngôi nhà được bố trí chồng ghép hai khối tam giác đối xứng, dịch chuyển dọc theo trục không gian hình chữ X. Ảnh: HungHoa
Hình học đặc trưng này thiết lập mối quan hệ năng động giữa không gian đặc và không gian rỗng ở tầng trệt và các tầng trên. Ảnh: HungHoa
Các chức năng khép kín như phòng ngủ, phòng học, phòng tắm, kho chứa đồ và khu thay đồ tạo thành các khu vực đặc. Ảnh: HungHoa
Trong khi đó, các không gian mở và linh hoạt bao gồm phòng khách, khu vực bếp-ăn, sân trong, phòng trưng bày, thư viện và khu vực sinh hoạt chung, tạo thành không gian rỗng, khuyến khích sự tương tác và trải nghiệm chung. Ảnh: HungHoa
Những khối kiến trúc lồng ghép này được bao bọc trong một lớp vỏ bê tông cốt thép nguyên khối, tạo nên ý tưởng "ngôi nhà trong nhà". Ảnh: HungHoa
Lớp vỏ bê tông đóng vai trò như một lớp đệm khí hậu, bảo vệ nội thất khỏi ánh nắng gay gắt, lọc ánh sáng ban ngày, thông gió và đảm bảo sự riêng tư. Ảnh: HungHoa
Ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục làm sống động các bề mặt bê tông thô, cho phép người sử dụng cảm nhận thời gian và không khí suốt cả ngày. Ảnh: HungHoa
Ánh sáng và bê tông cùng tạo nên một bố cục kiến trúc tĩnh lặng, làm nổi bật không gian trưng bày và nuôi dưỡng một môi trường sống trầm tư. Ảnh: HungHoa
Trục hình chữ X giúp tổ chức lưu thông, kết nối trực quan và vật lý các khoảng trống trên nhiều tầng. Ảnh: HungHoa
Thay vì tối đa hóa diện tích xây dựng, thiết kế ưu tiên các khoảng trống – không gian để đọc sách, nghe nhạc, suy ngẫm và tụ họp gia đình bán ngoài trời. Ảnh: HungHoa
Thiết kế thụ động – thông gió tự nhiên, tối ưu hóa ánh sáng ban ngày và cách nhiệt giúp giảm sự phụ thuộc vào hệ thống cơ khí, góp phần tiết kiệm năng lượng. Ảnh: HungHoa
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn