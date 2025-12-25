Bất động sản đáng ao ước của diễn viên Mưa đỏ Đinh Thúy Hà

Diễn viên Đinh Thúy Hà là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua nhiều bộ phim như: Bến không chồng, Về nhà đi con, Sinh tử, Mưa đỏ...Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà
Bên cạnh nghệ thuật, Đinh Thúy Hà còn đam mê kinh doanh, đặc biệt đầu tư bất động sản. Nhờ vậy, ở tuổi 47, nữ diễn viên sở hữu trong tay khối tài sản đáng kể, với nhiều bất động sản trải dài từ Bắc vào Trung. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà
Mới đây, nữ diễn viên phim Mưa đỏ thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh về cơ ngơi mới tậu tại Đà Nẵng. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà
Đây là căn nhà nhỏ xinh gồm một tầng và một gác xép. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà
Dù diện tích nhỏ, không gian vẫn được bố trí đầy đủ công năng với sofa, bếp nấu, bàn ăn và các khu sinh hoạt cần thiết. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà
Hiện tại, gia đình nữ diễn viên sinh sống chủ yếu ở Hà Nội. Qua một số hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy phòng khách nổi bật với mảng tường đỏ kết hợp nội thất gỗ. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà
Ngoài ra, diễn viên Đinh Thúy Hà còn sở hữu một căn nhà tại Đường Lâm (Hà Nội), được cô bắt tay xây dựng trong giai đoạn dịch COVID-19. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà
Cơ ngơi mang đậm kiến trúc nhà nông thôn với những mảng tường vàng, mái ngói đỏ, lu nước, mành tre,...Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà
Khu vườn trồng đủ các loại cây xanh, hoa lá...Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà
Cây đào trong vườn nhà nở hoa dịp Tết. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà
Không chỉ hoa, quả cũng giăng ngập lối. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà
Mùa nào quả nấy, cành sai trĩu. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn