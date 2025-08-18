Báo Mỹ hết lời ca tụng ngôi nhà hình elip độc đáo ở Nghệ An

Được xây dựng trên khu đất rộng 2.000 m2 ở miền ngoại ô thanh bình yên ả tại Nghệ An, V4 House sở hữu cấu trúc kiến trúc hiện đại nhưng vẫn hài hòa với khung cảnh xung quanh. Ảnh: Trieu Chien
Yêu cầu đặt ra với nhóm thiết kế là không gian phát triển đúng tinh thần của ngôi nhà truyền thống Bắc Bộ và không quá khác biệt với những công trình xung quanh. Ảnh: Trieu Chien
Toàn bộ công trình được chia thành ba khối chức năng tách biệt nhưng hài hòa với nhau. Đặc biệt, tòa nhà chính là hình elip lớn giống như bầu trời bao phủ toàn bộ ngôi nhà. Ảnh: Trieu Chien
4 bức tường đá vững chắc đại diện cho phía đông, tây, nam và bắc giữ vững và chia ngôi nhà thành các không gian riêng tư. Ảnh: Trieu Chien
Mái thái được thiết kế xung quanh khối hình elip mô phỏng theo mái hiên của ngôi nhà cổ Việt Nam. Ảnh: Trieu Chien
Xung quanh ngôi nhà là hệ cây xanh mát. Ảnh: Trieu Chien
Ở bất kỳ đâu trong khối chính đều có thể hòa mình vào thiên nhiên qua màu xanh mướt của cỏ cây. Ảnh: Trieu Chien
Phần mái của khối nhà chính có nhiều cây xanh che bóng mát và tạo ra các không gian đa dạng. Ảnh: Trieu Chien
Tầng thượng được bố trí những chi tiết độc đáo để tạo điểm nhấn. Ảnh: Trieu Chien
Hai khối còn lại tách rời khối elip của ngôi nhà là gara hình chữ nhật ở phía trước và bể bơi trị liệu hình tam giác ở phía sau. Ảnh: Trieu Chien
Bể bơi nước nóng được thiết kế bằng những vật liệu thô mộc như đá, ngói, thép. Ảnh: Trieu Chien
Hầu hết cây trong vườn là những cây ăn trái của địa phương, phục vụ đời sống hàng ngày. Ảnh: Trieu Chien
Vườn rau xanh mướt. Ảnh: Trieu Chien
