Ăn món vếch bò um cà đắng, 3 người bị bỏng hết khoang miệng

Sáng 16-3, tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang điều trị cho bệnh nhân bị phản vệ sau khi ăn món vếch bò um cà đắng (nội tạng bò với cà đắng).

Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Trước đó, chiều 12-3, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận 3 bệnh nhân trong tình trạng tức ngực, khó thở, nổi ban đỏ, nôn ói, sưng nề, bỏng khoang miệng.

Anh N.V.P. (34 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) cho biết anh cùng nhiều công nhân khác từ Quảng Ngãi vào Đắk Lắk làm việc tại công trình. Mới đây, nhóm đã hoàn tất công việc nên mở tiệc chia tay để về quê.

Trưa 12-3, anh P. cùng 11 người khác ghé quán nhậu M.L. (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để ăn uống. Tại đây, khi quán đưa ra món vếch bò um cà đắng, anh P. cùng những người khác gắp ăn nhưng khi vừa nhai thì bị bỏng rát, sưng nề miệng.

"Tôi vừa cắn một miếng, cảm giác bỏng lan hết khoang miệng nên vội nhổ thức ăn ra và dùng nước súc miệng nhưng vẫn không đỡ. Khi thấy cơ thể có dấu hiệu khó thở, tức ngực, chúng tôi liền được đưa vào bệnh viện cấp cứu" - anh P. nói.

Cũng theo anh P. sau sự việc, quản lý của quán M.L. đến bệnh viện thăm hỏi, cam kết sẽ thanh toán toàn bộ viện phí cho 3 khách hàng.

Dù đã điều trị nhiều ngay nhưng vùng miệng của anh P. vẫn đang bị bỏng nặng, ăn uống rất khó khăn nên chưa thể xuất viện. Anh P. đề nghị quán nhậu phải có trách nhiệm trong việc gây ảnh hưởng đến sức khỏe của khách hàng.

Ngoài 3 người phải nhập viện, có 4 người khác trong nhóm chỉ bị dị ứng nhẹ như tê lưỡi, ngứa miệng do chỉ nếm nước dùng của món này.

Một lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, phường Buôn Ma Thuột cho biết đang kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động