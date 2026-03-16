Nhà cháy khi đang ngủ, hai vợ chồng bỏng nặng

Chiều 15/3, theo thông tin từ UBND xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người bị thương nặng.

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 14/3 tại một căn nhà trong rẫy cà phê thuộc thôn 9.

Thời điểm này, vợ chồng anh Nguyễn T. (35 tuổi) và chị Ngô Thị Định T. (31 tuổi) đang ngủ trong nhà thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Do cả hai đang ngủ say, căn nhà rộng khoảng 40m² lại nằm khuất trong rẫy cà phê, bên trong chứa nhiều vật dụng, bao bì dễ cháy cùng xăng và bình gas nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm toàn bộ căn nhà.

Sau đó, một tiếng nổ lớn phát ra khiến căn nhà bị đổ sập. Lúc này, một số người dân ở gần khu vực mới phát hiện sự việc và chạy đến ứng cứu.

Căn nhà bị đổ sập sau khi xảy ra hỏa hoạn.

Khi tiếp cận hiện trường, người dân cùng nhau tìm kiếm trong đống đổ nát và phát hiện vợ chồng anh T., chị T. bị bỏng nặng.

Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Lúc này, cả hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng nặng khoảng 90% cơ thể.

Các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, hỗ trợ thở oxy, sau đó chuyển ngay đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Nguyên nhân vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trung Sơn

Nguồn tin: congly.vn