7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia tạm thoát án phạt nhờ CAS, chờ tái đấu Việt Nam

Trong tối 26-1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thông báo Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án cho nhóm 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của đội tuyển Malaysia gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel.

Theo đó, án phạt treo giò 12 tháng do FIFA áp đặt được tạm thời đình chỉ, cho phép các cầu thủ này tiếp tục thi đấu và tham gia mọi hoạt động bóng đá cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo.

Điều này cũng có nghĩa, các chân sút này có thể góp mặt ở trận tái đấu với Việt Nam tại Nam Định vào tháng 3.

Trước đó, ngày 8-1, FAM đã gửi đơn kháng cáo lên CAS và đề nghị áp dụng biện pháp tạm thời nhằm bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp của các cầu thủ trong thời gian chờ xét xử.

Xa hơn nữa, FIFA từng ra án phạt vào tháng 9-2025, cáo buộc FAM sử dụng giấy tờ giả trong quá trình xác nhận tư cách thi đấu cho nhóm cầu thủ nhập tịch này, kèm mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM, và 12 tháng treo giò cùng tiền phạt với mỗi cầu thủ.

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động