Diễn biến mới nhất vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị phạt, ĐT Việt Nam hưởng lợi?

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) liên quan đến án phạt mà FIFA đưa ra đối với tổ chức này cùng 7 cầu thủ nhập tịch.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia chính thức gửi đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). (Ảnh: FAM)

Trong thông báo, quyền Chủ tịch FAM - ông Datuk Yusoff Mahadi - cho biết đội ngũ pháp lý của FAM được yêu cầu hoàn tất hồ sơ và lập luận kháng cáo trong vòng 10 ngày, hạn chót là ngày 18/12.

“FAM cam kết xử lý vụ việc một cách chuyên nghiệp, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy trình pháp lý. Chúng tôi sẽ thông tin thêm khi có diễn biến mới”, ông Yusoff khẳng định.

Động thái này đánh dấu bước tiếp theo trong vụ việc đã gây chấn động bóng đá Malaysia thời gian qua, sau khi FIFA phát hiện bất thường trong hồ sơ đăng ký của bảy cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Kháng cáo trước đó của FAM gửi lên FIFA đã bị bác bỏ, buộc liên đoàn nước này phải tìm đến CAS như con đường cuối cùng.

Trong thông cáo, FAM cũng làm rõ thông tin gây tranh cãi hồi tuần trước khi một phát ngôn viên của CAS cho rằng chưa nhận được đơn kháng cáo nào từ Malaysia, khiến dư luận hoang mang về việc liệu FAM đã thực sự hành động hay chưa.

