7 cầu thủ nhập tịch gian lận có thể bị LĐBĐ Malaysia khởi kiện

7 cầu thủ nhập tịch có nguy cơ bị LĐBĐ Malaysia (FAM) khởi kiện vì thiếu trách nhiệm. - Ảnh: NST

Trong buổi trả lời với tờ Sukan Sinar (Malaysia), luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho biết nhóm 7 cầu thủ đã khai có dòng máu Malaysia để đủ điều kiện nhập quốc tịch. Nhưng, dựa trên bản báo cáo của Tòa án Bóng đá FIFA, các cầu thủ thừa nhận đã giao toàn bộ quá trình nhập tịch cho người đại diện, môi giới và đội ngũ nhân viên của FAM.

Theo vị luật sư, các cầu thủ không thể được xem là vô can. Tài liệu được FIFA công bố cũng nêu rõ 7 cầu thủ đều không quan tâm đến quy trình nhập quốc tịch Malaysia. Nếu xét ngược lại, luật sư Nik Erman cho rằng FAM mới là bên có lý do để kiện 7 cầu thủ, bởi họ đã thiếu trách nhiệm, mô tả sai về gốc gác bản thân để nhận quốc tịch Malaysia, điều đó khiến FAM phải đối diện với án phạt

Luật sư thể thao Nik Erman cho rằng FAM đủ cơ sở pháp lý để khởi kiện 7 cầu thủ - Ảnh: NST

“Dựa trên những chứng cứ được FIFA thu thập và công bố, 7 cầu thủ thừa nhận họ giao toàn bộ quá trình nhập tịch cho người đại diện hoặc một nhân sự không rõ danh tính của FAM. Ngay cả khi bị treo giò 12 tháng, các cầu thủ vẫn tỏ ra thờ ơ và đổ hết trách nhiệm cho người khác. FAM nên kiện 7 cầu thủ này vì họ đã tự nhận có gốc gác Malaysia, trong khi thực tế không như vậy”, luật sư Nik Erman trả lời với tờ Sukan Sinar.

Trước khả năng FAM có thể bị các cầu thủ khởi kiện ngược lại, Nik Erman cho biết nhóm cầu thủ cũng khó để thắng kiện trước những bằng chứng đã được thu thập. Luật sư cũng đề nghị FAM nên xem xét hành động pháp lý đối với những người môi giới hoặc đại diện của các cầu thủ. Những người đại diện này đóng vai trò chính trong việc trung gian trong toàn bộ quá trình nhập tịch 7 cầu thủ.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel đã bị cấm thi đấu từ tháng 11 với bản án treo giò 1 năm từ FIFA. FAM được cho là chuẩn bị đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để kháng cáo và tìm cơ hội bác bỏ những cáo buộc từ phía FIFA đưa ra hôm 18/11.

