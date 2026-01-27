Cuỗm cả trăm triệu tiền mừng cưới, đi mua vàng tặng bạn gái

Ngày 26/1, Công an phường Khánh Hậu hoàn tất hồ sơ bàn giao Kiến Hữu Tín (SN 1989, ngụ phường Long An) cho Công an tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an phường Khánh Hậu nhận trình báo của bà L.T.N. về việc bị mất trộm số tiền mừng cưới khi bà N. tổ chức tiệc cưới ngay tại nhà ven quốc lộ 1, số tiền bị mất khoảng 93 triệu đồng.

Từ hình ảnh camera, Công an phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh nhanh chóng bắt được đối tượng trộm tiền mừng cưới.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Khánh Hậu tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera phát hiện nhân dạng đối tượng nghi vấn nên tổ chức truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn Công an phường đã bắt được đối tượng thực hiện vụ trộm là Tín.

Tại cơ quan điều tra Tín khai nhận, thời điểm trên Tín điều khiển xe máy di chuyển trên nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Khánh Hậu để tìm nhà sơ hở đột nhập trộm tài sản. Đến quốc lộ 1, thấy nhà bà N. tổ chức tiệc cưới, Tín trà trộn vào chờ cơ hội ra tay.

Khi thấy người nhà đem thùng tiền mừng cưới vào trong phòng, Tín lẻn vào dùng đá đập vỡ thùng tiền rồi gom tiền mừng cưới rời khỏi hiện trường. Số tiền trộm được, Tín đem nộp vào tài khoản chuyển cho bạn gái rồi chở bạn gái đi mua trang sức, mua 2 chiếc ĐTDĐ cho mình và bạn gái, số tiền còn lại Tín chuyển vào tài khoản của mình.

Tuy nhiên chưa kịp “hưởng thụ”, Tín đã bị Công an lần ra, bắt giữ.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân