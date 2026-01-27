Cô dâu Tây Ninh lấy chồng Campuchia, nhận của hồi môn 35 tỷ đồng

Gần đây, đám cưới của Nguyễn Duyên (20 tuổi, sống tại Tây Ninh) và chú rể người Campuchia thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi không gian tổ chức xa hoa cùng loạt sính lễ có giá trị lớn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Duyên cho biết cô và chồng quen biết nhau khi gia đình có mối quan hệ làm ăn chung. Từ đó, cả hai nảy sinh tình cảm và hẹn hò 3 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

“Hai đứa cùng tuổi nên hợp tính nhau, anh rất thương và chiều tôi”, Duyên nói.

Duyên quen chồng nhờ hai bên gia đình làm ăn chung với nhau.

Trong ngày cưới, Duyên sử dụng bó hoa Swarovski được thiết kế riêng, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Đại diện họ nhà gái, bố cô dâu trao tặng con gái và con rể sổ đỏ 27 tỷ đồng, bao gồm đất và công ty trên đất.

Ông cho biết tại lễ ăn hỏi, nhà trai đã chuẩn bị lễ nạp tài trị giá 2,6 tỷ đồng, gia đình nhà gái làm tròn thành 3 tỷ đồng để gửi tặng đôi trẻ. Ngoài ra, ông còn chuẩn bị thêm 200.000 USD (hơn 5 tỷ đồng) như một món quà riêng dành cho hai con trong ngày trọng đại.

Duyên sống khá giản dị, kín tiếng.

Không chỉ vậy, bố của Duyên còn tặng riêng con rể một chiếc xe Ford Raptor, kèm lời nhắn nhủ: “Tặng cho con để đi uống cà phê, đi làm ăn cho thuận tiện”.

Bên cạnh đó là bộ hồi môn trang sức gồm vòng vàng cỡ lớn, nhẫn, khuyên tai được chuẩn bị riêng cho cô dâu trong ngày cưới.

Ở phía nhà trai, gia đình chú rể cũng không kém cạnh. Trước đó, bố chú rể đã chuẩn bị lễ nạp tài trị giá 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng). Trong ngày cưới, ông tiếp tục trao tặng con dâu 1 tỷ đồng để chuẩn bị váy áo và trang điểm.

Theo chia sẻ của bố chú rể, tại Campuchia, khoản tiền này được gọi là “tiền sữa”, mang ý nghĩa đáp phần nào công sinh thành, nuôi dưỡng con gái trước khi về làm dâu nhà chồng.

Đồ cô dâu Nguyễn Duyên diện trong lễ cưới đều là hàng cao cấp, xa xỉ.

Không gian tiệc cưới nhà gái cũng để lại nhiều ấn tượng với sự đầu tư công phu. Rạp cưới được dựng quy mô lớn, cổng cưới trang trí hình tượng Long - Phụng khổng lồ với gam màu trắng chủ đạo, vừa sang trọng vừa mang ý nghĩa chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân viên mãn của đôi uyên ương.

Chia sẻ thêm về đám cưới, Duyên cho biết do phải thực hiện nhiều nghi lễ truyền thống nên trong ngày cưới trông cô có phần nghiêm trang hơn thường ngày.

Ngoài đời, Duyên tự nhận mình là người vui vẻ, dễ gần và khá hoạt náo. Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, cô ít sử dụng mạng xã hội, chọn lối sống giản dị và không để sự chú ý hay hào nhoáng trên không gian mạng ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn