Vì sao 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được gỡ án cấm?

7 cầu Malaysia tạm thời được thi đấu trở lại.

Quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cho phép tạm hoãn án treo giò với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia không phải là một màn "lật kèo", càng không phải lời khẳng định họ vô tội.

Đó là một động thái mang tính thủ tục pháp lý, nhưng đằng sau lại mở ra nhiều lớp ý nghĩa, từ quyền lợi cầu thủ, trách nhiệm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), cho tới những hệ quả lớn hơn với cả nền bóng đá nước này.

Gỡ án tạm thời không phải trắng án

Trước hết, cần nhấn mạnh một nguyên tắc căn bản của luật thể thao quốc tế. Ở đó, khi chưa có phán quyết cuối cùng, quyền hành nghề của cầu thủ phải được bảo vệ.

CAS chấp thuận việc tạm hoãn thi hành án, đồng nghĩa 7 cầu thủ được tiếp tục thi đấu cho tới khi vụ việc được xét xử dứt điểm. Đây không phải sự ưu ái, mà là cơ chế pháp lý nhằm tránh những tổn thất không thể bù đắp nếu sau này họ được minh oan.

Hành động hợp lý của FAM khi gửi đơn xin tạm hoãn thi hành án đối với 7 cầu thủ nhập tịch.

Trong nhiều tháng qua, 7 cầu thủ này gần như mất tích khỏi bóng đá và cả đời sống thường nhật. Họ không được thi đấu, không được đăng ký, và sự nghiệp bị treo lơ lửng giữa đúng - sai chưa ngã ngũ. Ở góc độ con người, đó là thiệt thòi rất lớn. Vì thế, quyết định của CAS mang tính nhân văn, đặt quyền lợi cá nhân của cầu thủ lên trước khi bản án cuối cùng được tuyên.

Động thái cũng phản ánh trách nhiệm của FAM. Thay vì buông xuôi hay đẩy mọi hệ quả về phía cầu thủ, FAM theo đuổi con đường pháp lý tới cùng, nộp đơn kháng cáo và xin hoãn thi hành án. Ít nhất ở thời điểm này, thông điệp được phát đi rằng các cầu thủ không bị bỏ rơi.

Trong bối cảnh bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng niềm tin vì án phạt của FIFA, việc đứng ra bảo vệ cầu thủ là điều bắt buộc nếu FAM muốn giữ lại phần nào uy tín và sự ổn định nội bộ.

Bóng đá Malaysia vẫn đối diện rủi ro lớn

Tuy nhiên, cần tỉnh táo để tránh một ngộ nhận rằng việc được gỡ án tạm thời không đồng nghĩa với vô tội. CAS chỉ cho phép hoãn thi hành, chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào về bản chất vụ việc.

Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn, hồ sơ vẫn được xem xét, và nếu CAS xác định có sai phạm trong quá trình nhập tịch hay gian lận giấy tờ, án cấm 12 tháng hoàn toàn có thể được tái áp dụng. Khi đó, không chỉ cầu thủ mà cả FAM sẽ phải đối mặt với hậu quả nặng nề.

Án phạt vẫn lơ lửng trên đầu bóng đá Malaysia.

Vấn đề lớn hơn nằm ở tác động dây chuyền đối với bóng đá Malaysia. Trong ngắn hạn, việc 7 cầu thủ được phép thi đấu giúp đội tuyển tránh rơi vào tình trạng thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Nhưng về dài hạn, rủi ro vẫn treo lơ lửng. Nếu CAS ra phán quyết bất lợi, Malaysia có thể đối mặt với án trừ điểm hoặc bị xử thua ở những trận sử dụng cầu thủ không đủ tư cách.

Kịch bản này đặc biệt đáng lo khi 7 cầu thủ Malaysia từng ra sân đối đầu tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Chỉ cần một quyết định bất lợi từ CAS, cục diện bảng đấu có thể đảo chiều hoàn toàn, kéo theo những hệ quả khó lường về thứ hạng, suất đi tiếp và cả uy tín khu vực.

Vì vậy, quyết định của CAS là một khoảng thở tạm thời, không phải tấm vé an toàn. Nó cho thấy luật pháp thể thao vẫn đặt con người ở trung tâm, đồng thời buộc các Liên đoàn phải chịu trách nhiệm với những gì họ đã làm.

Với bóng đá Malaysia, đây chỉ là giai đoạn tạm lắng trước khi phán quyết cuối cùng định đoạt tất cả.

Tác giả: Hiểu Phong

Nguồn tin: znews.vn