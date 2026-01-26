Cầu thủ U23 Việt Nam duy nhất không được ra sân ở U23 châu Á

Đình Hải là cầu thủ U23 Việt Nam duy nhất không ra sân ở U23 châu Á 2026.

Khi U23 Việt Nam khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á, Đình Hải để lại dòng trạng thái ngắn trên trang cá nhân: "Có những chuyến đi không đo bằng quãng đường, mà đo bằng những cảm xúc không thể quên". Thông điệp giản dị, nhưng phần nào phản ánh vai trò thầm lặng của người gác đền ít được nhắc tên nhất trong đội hình U23 Việt Nam tại Saudi Arabia.

Trong bức tranh chung của giải đấu, Trần Trung Kiên ghi dấu ấn từ SEA Games 33, còn Cao Văn Bình kịp bước ra ánh sáng với màn trình diễn ấn tượng ở trận tranh hạng 3 gặp U23 Hàn Quốc. Giữa những cái tên đó, Đình Hải gần như đứng ngoài mọi điểm nóng của truyền thông. Không phải vì thiếu năng lực, mà bởi anh đến giải ở hoàn cảnh đặc biệt.

Chấn thương vai bất ngờ của Nguyễn Tân trước ngày lên đường khiến HLV Kim Sang-sik buộc phải gọi bổ sung Đình Hải, thủ môn trẻ thuộc biên chế Hà Nội FC. Không nằm trong kế hoạch ban đầu, không có lợi thế cạnh tranh rõ rệt, nhưng sự góp mặt của Đình Hải vẫn mang ý nghĩa quan trọng với cấu trúc nhân sự của đội tuyển.

Đình Hải (số 13) vẫn có một trải nghiệm đáng nhớ tại Saudi Arabia.

Sinh năm 2006 tại Hòa Bình, Đình Hải gia nhập hệ thống đào tạo trẻ Gia Lâm từ năm 12 tuổi. Nơi này được xem là vệ tinh quan trọng của Hà Nội FC. Thú vị ở chỗ, anh từng khởi nghiệp với vai trò tiền đạo, trước khi được kéo về trấn giữ khung thành do đội U13 thiếu thủ môn. Sự rẽ ngang ấy mở ra con đường gắn bó lâu dài với vị trí người gác đền.

Hiện cao 1,85 m, Đình Hải từng kinh qua đầy đủ các cấp độ trẻ từ U16 đến U22 Việt Nam, giành chức vô địch U19 quốc gia 2024 cùng Hà Nội FC và được vinh danh là Thủ môn hay nhất giải. Anh cũng từng giữ băng đội phó của U16 Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2022. Đó là những chi tiết đủ cho thấy đây không phải cái tên vô danh.

Dù cơ hội ra sân tại VCK U23 châu Á 2026 chưa đến, chuyến đi lần này vẫn là trải nghiệm quý giá với thủ thành trẻ. Ở tuổi 19, Đình Hải còn nguyên cơ hội dự VCK U23 châu Á 2028, đủ thời gian để tích lũy, trưởng thành và chờ ngày bước ra ánh sáng theo cách của riêng mình.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn