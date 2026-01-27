Nghệ An: 50.000 trường hợp tồn đọng, chưa được cấp sổ đỏ

Theo rà soát, toàn tỉnh Nghệ An hiện còn khoảng 50.000 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu. Đây chủ yếu là các hồ sơ tồn đọng kéo dài nhiều năm, phát sinh từ giai đoạn giao đất trái thẩm quyền, đất có nguồn gốc từ nông – lâm trường bàn giao về địa phương hoặc vướng mắc trong xác định nghĩa vụ tài chính.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Con Cuông (Nghệ An).

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở đẩy nhanh tiến độ rà soát, phân loại và tháo gỡ các vướng mắc, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai – nền tảng quan trọng cho quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế - xã hội.

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy tiến độ cấp GCNQSDĐ vẫn còn chậm so với kỳ vọng. Đáng chú ý, phần lớn hồ sơ tồn đọng thuộc nhóm đất giao trái thẩm quyền – nhóm phức tạp nhất hiện nay. Nhiều trường hợp người dân không có giấy tờ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính; hoặc có biên lai, phiếu thu nhưng không đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý hiện hành, gây khó khăn cho việc xác định phần diện tích đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, việc thiếu cơ sở xác định giá đất tại thời điểm giao đất cũng khiến công tác quy đổi nghĩa vụ tài chính gặp nhiều trở ngại. Đây là điểm nghẽn phổ biến tại các khu vực có đất nông – lâm trường bàn giao về địa phương trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau.

Các địa phương tại Nghệ An đang tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng cho nhân dân.

Theo chính quyền địa phương, việc xác định nghĩa vụ tài chính là khâu phức tạp và nhạy cảm nhất. Trong bối cảnh phân cấp mạnh cho cấp xã, cán bộ cơ sở phải đối mặt với áp lực vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân, vừa tránh nguy cơ thất thoát ngân sách hoặc phát sinh khiếu kiện về sau.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, một số địa phương phải ưu tiên nguồn lực cho việc làm sạch dữ liệu đất đai, khiến tiến độ cấp giấy chứng nhận chưa thể đẩy nhanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhiều xã đã ban hành kế hoạch riêng, thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác chuyên trách; đồng thời phân loại hồ sơ theo từng nhóm vướng mắc, giao rõ người, rõ việc và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025–2026.

Theo Kế hoạch số 965 của UBND tỉnh Nghệ An, đến hết tháng 6/2026, các địa phương phải hoàn thành việc rà soát, thống kê, phân loại toàn bộ các trường hợp chưa đăng ký đất đai lần đầu. Trên cơ sở đó, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ cho các trường hợp tồn đọng trước ngày 31/12/2026.

