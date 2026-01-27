Điều tra vụ phát hiện người đàn ông tử vong trong khu rừng vắng

Vụ việc được phát hiện vào buổi trưa cùng ngày. Trong lúc đi chăn bò tại khu vực rừng vắng, người dân đã phát hiện một xe máy mang biển số 86B3-461.97 dựng ở bìa rừng nhưng không thấy người. Nghi ngờ có điều bất thường, người này đi vào khu vực xung quanh để kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong.

Hiện trường nơi người chăn bò phátt hiện vụ việc.

Sự việc được trình báo cơ quan chức năng. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là ông N.T.T (SN 1974, ngụ khu phố Tiến Bình, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng). Khu vực phát hiện thi thể là rừng trồng keo lá tràm, địa hình vắng người qua lại, cách xa khu dân cư.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường. Đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Theo người thân của nạn nhân, ông T. rời khỏi nhà từ sáng 25/1. Đến trưa 26/1, gia đình nhận được thông tin về việc ông được phát hiện tử vong.

Sau khi công an hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

