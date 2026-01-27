Giám định thương tích với cụ bà 82 tuổi bị nữ giúp việc bạo hành

Tối 26/1, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc một cụ bà 82 tuổi bị nữ giúp việc bạo hành ở phường Hai Bà Trưng.

Trước đó, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C về việc mẹ anh là bà N bị đột quỵ nên có thuê người chăm sóc tại nhà tại ở ngõ 190 Lò Đúc. Ngày 10/1/2026, anh có qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ.

Cụ bà 82 tuổi và nữ giúp việc tên B.

Kiểm tra camera của gia đình, anh C phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N, giúp việc tên B đã nhiều lần đánh bà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, tiến hành làm việc với những người liên quan đồng thời đưa bà N đi giám định thương tích.

Hiện, Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng quy định của pháp luật.

Clip vụ việc:

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: Báo VOV