Cầu thủ Đình Bắc sở hữu khối tài sản đáng nể ở tuổi 22

Mới đây, thông tin Đình Bắc mua ô tô tặng bố và xây nhà mới cho gia đình ở quê nhà Nghệ An tiếp tục khiến nhiều người tò mò: Chàng tiền đạo sinh năm 2004 thực sự giàu đến mức nào?

Nguyễn Đình Bắc mua xe ô tô tặng bố, xây nhà cho mẹ. Ảnh: Nghệ An News.

Ảnh: Như Hoàn.

Theo thông tin từ báo chí, Đình Bắc đã mua tặng bố mẹ một chiếc ô tô để tiện đi lại, đồng thời xây một căn nhà mới ngay cạnh ngôi nhà cấp 4 cũ của gia đình. Trước đó, theo ghi nhận thực tế, gia đình anh đang sinh sống trong căn nhà một tầng, có sân rộng và phòng khách lớn tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An. Ngôi nhà này được xây mới khoảng một năm trở lại đây, khang trang nhưng vẫn giữ nét giản dị của vùng quê.

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Anh từng khoác áo CLB Quảng Nam trước khi chính thức gia nhập CLB Công An Hà Nội. Ở cấp độ đội tuyển, Đình Bắc từng thi đấu cho U19, U20, U23 Việt Nam và sớm được đánh giá là một trong những tiền đạo trẻ triển vọng nhất hiện nay.

Theo chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang được định giá 300.000 euro, tương đương hơn 9,2 tỷ đồng. Đây là một trong những mức định giá cao nhất của U23 Việt Nam tại thời điểm này, phản ánh rõ tiềm năng và những gì chân sút sinh năm 2004 đã thể hiện trong thời gian qua.

Tiền đạo Đình Bắc gây chú ý khi được định giá lên tới 9,2 tỷ đồng, một mức phí có thể nói đầy ấn tượng. Ảnh: CMH.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc để lại dấu ấn chuyên môn rõ rệt dù không có thể trạng tốt nhất. Tiền đạo số 7 ghi 3 bàn thắng và có 1 kiến tạo, góp mặt trong nhóm những cầu thủ hiệu quả nhất của giải. Đáng chú ý, phần lớn đóng góp của Đình Bắc đến trong bối cảnh anh thường xuyên phải vào sân từ ghế dự bị, do gặp vấn đề về thể lực và chấn thương háng.

Ở trận ra quân gặp U23 Jordan, Đình Bắc ghi bàn nhưng phải rời sân từ phút 73. Trước cuộc đối đầu U23 UAE ở tứ kết, anh gần như không thể di chuyển bình thường trong buổi tập. Dù vậy, Đình Bắc vẫn được HLV Kim Sang Sik tin tưởng tung vào sân và ngay lập tức tạo ra khác biệt bằng 2 bàn thắng và các tình huống xử lý mang tính quyết định.

Mức định giá hơn 9,2 tỷ đồng không chỉ đến từ những con số thống kê. Đình Bắc được đánh giá cao ở tốc độ, khả năng di chuyển không bóng, bản lĩnh trong các thời điểm then chốt và đặc biệt là sự phù hợp với lối chơi chuyển trạng thái nhanh mà U23 Việt Nam đang xây dựng. Đây cũng là mẫu cầu thủ hiếm của bóng đá Việt Nam ở độ tuổi 22 có thể tạo đột biến ngay trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Các bàn thắng của Đình Bắc trước Saudi Arabia và UAE đều rất đẳng cấp.

Đình Bắc nổi tiếng, là chân sút giàu tiềm năng hiện nay.

So với mặt bằng chung cầu thủ U23 Việt Nam, mức định giá của Đình Bắc cho thấy anh đang được nhìn nhận như "một tài sản dài hạn", không chỉ cho đội U23 mà còn cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Năm 2024, khi mối quan hệ giữa Đình Bắc và CLB Quảng Nam có dấu hiệu rạn nứt, CLB Bình Định từng gửi công văn bày tỏ mong muốn chiêu mộ anh. Cùng thời điểm đó, CLB Công An Hà Nội nhanh chóng nhập cuộc và đạt thỏa thuận sơ bộ với cá nhân Đình Bắc. Đội bóng ngành công an thậm chí đã "đặt cọc" trước 3,5 tỷ đồng cho bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, trước khi chính thức đưa anh về đội.

Bên cạnh phí chuyển nhượng, thu nhập của Đình Bắc còn đến từ nhiều nguồn khác nhau như lương tháng tại CLB, tiền thưởng từ các giải đấu trong nước và quốc tế; giao lưu, dự sự kiện.

Hình ảnh đời thường của Đình Bắc.

Đáng chú ý, Đình Bắc hiện cũng là một gương mặt "hot" trên mạng xã hội. Anh sở hữu hai tài khoản MXH với lượng tương tác lớn như Facebook có hơn 458.000 người theo dõi, trong khi TikTok đã chạm mốc 1 triệu follower. Với độ nhận diện cao, nếu tham gia quảng cáo, hợp tác thương hiệu hay làm đại diện hình ảnh cho các nhãn hàng, con số thu nhập chắc chắn không hề nhỏ.

Và đặc biệt nhất, ở tuổi 22, thứ mà Đình Bắc "giàu" nhất có lẽ còn là tình cảm của người hâm mộ. Sau giải U23 châu Á, cái tên Đình Bắc phủ sóng trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người biết đến anh không chỉ vì những bàn thắng, mà còn bởi hành trình nỗ lực đáng nể: Từ cậu bé từng bị loại khỏi đội trẻ Sông Lam Nghệ An vì ngoại hình thấp còi, đến một Đình Bắc cao hơn 1m80, tự tin và tỏa sáng ở các giải đấu lớn.

Đình Bắc chăm chỉ làm từ thiện.

Không chỉ vậy, Đình Bắc còn ghi điểm bởi lối sống ấm áp, tinh thần sẻ chia. Tháng 12/2025, anh đã dành toàn bộ số tiền thưởng từ hai danh hiệu Quả bóng Vàng nam và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm để làm từ thiện.

Đình Bắc lớn lên trong gia đình thuần nông ở Nghệ An, kinh tế không quá dư dả, Nam cầu thủ luôn nhận được sự ủng hộ hết mình từ bố mẹ để theo đuổi đam mê bóng đá. Giờ đây, anh không chỉ lo được cho bản thân mà còn có thể phụ giúp, báo hiếu cho gia đình. Trên Facebook cá nhân, Đình Bắc chủ yếu đăng tải hình ảnh tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, anh cũng đã sở hữu ô tô riêng và dùng đồ hiệu.

Trong năm 2025, Đình Bắc là ngôi sao nổi bật của U22 Việt Nam tại SEA Games 33, góp công giúp đội giành Huy chương Vàng và được nhận nhiều bằng khen từ các cấp lãnh đạo. Hiện tại, trong khuôn khổ U23 Châu Á, Đình Bắc tiếp tục giữ vững phong độ và tỏa sáng, có những đóng góp quyết định cho hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn