U23 Việt Nam và dấu mốc trưởng thành tại VCK U23 châu Á 2026

Chia sẻ ngày 26/1, HLV Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về các học trò: “Thành tích giành Huy chương Đồng không chỉ là kết quả của từng trận đấu, mà là sự thể hiện rõ ràng cho tinh thần thi đấu, sự tiến bộ và khả năng cạnh tranh thực sự của U23 Việt Nam tại châu Á”. Theo ông, các cầu thủ đã vượt qua giới hạn của chính mình khi liên tục đối đầu với những đội bóng mạnh hơn về thể hình, thể lực và kinh nghiệm.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ về hành trình tại VCK U23 châu Á 2026

Thực tế tại giải cho thấy U23 Việt Nam phải chạm trán hàng loạt đối thủ được đánh giá cao như Jordan, Ả Rập Xê Út, UAE, Trung Quốc hay Hàn Quốc. Tuy nhiên, bằng lối chơi kỷ luật, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và sự chủ động trong chuyển đổi trạng thái, đội bóng áo đỏ từng bước hóa giải sức ép. “Các cầu thủ luôn thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc. Dù gặp đối thủ rất mạnh, chúng ta vẫn giữ được sự tập trung, tổ chức tốt và biết cách tận dụng cơ hội”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên hành trình vượt mong đợi ấy chính là tinh thần tập thể. HLV trưởng U23 Việt Nam đánh giá cao sự gắn kết và bọc lót giữa các cầu thủ: “Có thể từng cá nhân chưa thật sự nổi bật, nhưng khi thi đấu như một khối thống nhất, đoàn kết và hỗ trợ nhau, toàn đội tạo ra sức mạnh lớn. Khi một người mắc sai sót, luôn có đồng đội phía sau che chắn”.

Bên cạnh tinh thần tập thể, công tác chiến thuật cũng được ban huấn luyện chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là ở các tình huống cố định. Dù không có lợi thế chiều cao, U23 Việt Nam vẫn hạn chế đáng kể các pha bóng bổng nhờ khả năng kèm người, áp sát và tổ chức phòng ngự khoa học. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp đội bóng tránh những bàn thua đáng tiếc và duy trì sự ổn định trong suốt giải đấu.

U23 Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng lịch sử trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh giải Ba. Ảnh: VFF.

Nhắc tới các cá nhân nổi bật, HLV Kim Sang Sik dành nhiều lời khen cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Theo ông, từ SEA Games 33 đến VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về tâm lý thi đấu và khả năng tạo đột biến: “Đình Bắc ngày càng tự tin, dám chơi bóng và dám chịu trách nhiệm. Bàn thắng vào lưới U23 Ả Rập Xê Út là minh chứng cho bản lĩnh và tiềm năng phát triển của cậu ấy trong tương lai”.

Hành trình sáu trận đấu với năm chiến thắng cũng là quá trình U23 Việt Nam vượt qua nhiều thử thách, từ chấn thương, tổn thất lực lượng cho đến thất bại ở bán kết. Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, điều đáng quý nhất là cách toàn đội đứng dậy sau thất bại để thi đấu đầy bản lĩnh ở trận tranh Huy chương Đồng.

Trận đấu với U23 Hàn Quốc, đặc biệt là hai hiệp phụ trong thế thiếu người, trở thành biểu tượng cho tinh thần kiên cường của U23 Việt Nam. Nhớ lại thời khắc ấy, HLV Kim Sang Sik cho biết ông chỉ yêu cầu các cầu thủ giữ vững sự tập trung và thi đấu đúng như những gì đã tập luyện. Chính tinh thần ấy đã giúp đội bóng đứng vững và giành chiến thắng trên chấm luân lưu.

Tấm Huy chương Đồng tại VCK U23 châu Á 2026 vì thế không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích, mà còn là dấu mốc khẳng định sự trưởng thành của cả một thế hệ cầu thủ trẻ. Đây được xem là nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Nguyễn Đình Bắc bị cấm thi đấu hai trận ở đội tuyển quốc gia Tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận tranh Huy chương Đồng với U23 Hàn Quốc. Theo quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), án phạt này được chuyển sang cấp độ đội tuyển quốc gia. Theo đó, Đình Bắc sẽ bị cấm thi đấu hai trận trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam ở các giải đấu chính thức tiếp theo do AFC quản lý.

