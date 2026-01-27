Xem camera, con trai sốc vì phát hiện mẹ 82 tuổi bị giúp việc bạo hành

Người giúp việc thường xuyên dúi đầu, đánh vào tay chân, mặt của bà N. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 26/1, thông tin cụ bà N. (82 tuổi, sống tại phường Hà Bà Trưng, Hà Nội) bị người giúp việc của gia đình bạo hành lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Trong đoạn video gây sốc, một phụ nữ liên tục có hành động đánh, đá vào tay chân cụ bà ngồi xe lăn. Người này còn lớn tiếng chửi mắng, trong khi cụ bà không thể phản kháng, chỉ có thể than: "Đau quá, chết mất thôi".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews vào cùng ngày, anh N.V.C. - con trai út của bà N. - xác nhận sự việc và cho biết nửa tháng nay, mẹ anh vẫn hoảng sợ mỗi khi nhắc đến người giúp việc, nhiều đêm không ngủ được.

Theo đó, bà N. có 4 người con (3 trai, 1 gái). Khoảng 4 năm nay, vì sức khỏe yếu do tai biến, bà vẫn được các con, đều sinh sống tại Hà Nội, thay phiên chăm sóc chu đáo. Tuy nhiên hơn 2 tháng trước, bà phải nhập viện vì huyết áp cao.

"Thời gian nằm viện, mẹ tôi được một số người cùng phòng giới thiệu cho một người giỏi chăm sóc người cao tuổi tên T.T.B. (sinh năm 1979). Thấy B. nhanh nhẹn, hòa nhã, chúng tôi quyết định thuê để hỗ trợ vì nghĩ rằng người có 'kinh nghiệm' sẽ giúp chăm mẹ chu đáo hơn", anh C. kể.

Bà N. bị bầm tím nhiều ở vùng mặt, đầu. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Đến khi bà N. ra viện, B. tiếp tục được gia đình thuê để chăm sóc cụ bà với mức lương 11 triệu đồng/tháng. Tại căn nhà trên phố Lò Đúc chỉ có bà N. và một người cháu sinh sống, các con ở gần đó sẽ thường xuyên sang thăm nom.

Thời gian này, bà N. vẫn minh mẫn, chỉ yếu việc vận động. Các con cũng lắp 2 chiếc camera ở phòng khách và phòng ngủ căn nhà để theo dõi. Thời gian đầu kiểm tra, các con bà N. không phát hiện điều bất thường nên yên tâm.

"Vài lần sang thăm mẹ, tôi để ý thấy camera bị quay đi góc khác so với ban đầu nên chỉnh lại, song khi đó cũng không suy nghĩ quá nhiều", anh C. nói. Anh cũng cho biết bản thân và anh chị phần nào yên tâm khi B. thường xuyên tỏ ra ân cần, chu đáo với mẹ mình và gửi những hình ảnh bà vui vẻ, ăn uống ngon miệng để "báo cáo".

Đến ngày 11/1, khi sang thăm, anh C. bất ngờ phát hiện trên mặt mẹ có nhiều vết bầm tím. Khi đó, B. giải thích do cụ bà không may tự ngã.

Cảm thấy không yên tâm, anh trở về kiểm tra hình ảnh camera ghi lại trong vài ngày gần nhất và sững sờ khi thấy cảnh tượng mẹ bị người giúp việc bạo hành. Ngay lập tức, anh C. thông báo cho các anh chị sang đối chất, đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra đồng thời trình báo lên công an phường hôm 12/1. Anh cho biết lực lượng chức năng đã tới nhà làm việc, đang xác minh làm rõ hành vi của T.T.B.

"Khi mọi chuyện vỡ lở, mẹ tôi mới nói rằng bị B. đe dọa nên không dám hé răng nửa lời. Chúng tôi nghe mà vừa thương mẹ, vừa ân hận khi đã 'giao trứng cho ác'", anh đau xót. Cùng ngày, bà N. cũng chuyển sang sống với gia đình người con trai cả. Hiện, sức khỏe bà kém đi hẳn sau những trận bạo hành.

Ngoài trình báo lên cơ quan chức năng, gia đình anh C. cũng công khai hình ảnh vụ việc lên mạng xã hội, cảnh báo các gia đình có ý định thuê người giúp việc chăm sóc trẻ nhỏ hay người già cẩn trọng khi tìm nơi đặt lòng tin.

