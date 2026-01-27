Trại lợn rừng sạch Nghệ An: Chuyên cung cấp lợn rừng, lợn đen bản địa chuẩn sạch cho bữa cơm ngày Tết của mọi gia đình

Hơn 10 năm bén duyên với “nghiệp” chăn nuôi lợn rừng, vượt qua những khó khăn ban đầu, giờ đây anh Lê Văn Phương (47 tuổi) trú xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An đã thành công xây dựng cho mình thương hiệu lợn rừng sạch.

Khu trang trại chuyên chăn nuôi lợn rừng tại trang trại của anh Phương rộng gần hàng nghìn mét đang chăn thả hàng trăm con lợn chờ phục vụ Tết là minh chứng hoàn hảo cho sự thành công của anh Phương.

Đàn lợn rừng trong trang trại của anh Phương đang chờ bán trong dịp Tết nguyên đán sắp tới

Những ngày bắt đầu nuôi lợn rừng, anh Phương đã trải qua rất nhiều gian khó, từ không có kinh nghiệm chăn nuôi, con giống còi cọc, thua lỗ hay nuôi ra thành phẩm lại không có thị trường tiêu thụ.

“Bản chất lợn rừng từ lâu đã được xếp và hàng đặc sản nên giá cả đắt hơn nhiều so với thịt lợn nhà. Từ khi manh nha chọn nuôi loại động vật này, tôi cũng hướng đến bộ phận người dùng có điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, thời buổi này nhan nhản người nuôi, chất lượng thịt cũng nhiều loại nên thời gian đầu sản phẩm của mình mới, chưa có người nào tin dùng cả”, anh Phương cho biết.

Những con lợn rừng nuôi bằng phương pháp bán hoang dã đủ 12 tháng mới xuất bán nên đảm bảo thịt ngon, sạch

Quyết tâm thay đổi, quyết chí đưa sản phẩm thịt lợn sạch mang thương hiệu Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An đến với đông đảo người dân, anh Phương từ ông chủ của trang trại kiêm luôn chân chạy thị trường.

Những ngày đó, ông chủ trang trại phải bôn ba đến các nhà hàng, khách sạn để tiếp thị hay mời sử dụng thịt miễn phí. Từ những cố gắng đó, khách hàng dần biết đến bắt đầu đặt lấy lợn thịt từ trang trại của anh Phương.

Năm nay, trại của anh Phương là kênh kết nối bao tiêu lợn đen bản địa cho người dân

Những đơn hàng đều đặn nối tiếp nhau, lợn rừng trại của anh Phương đã trở thành nơi cung cấp lợn thịt cho rất nhiều nhà hàng, khách sạn nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các vùng lân cận. Thường vào dịp tết, trang trại của anh Phương sẽ “cháy hàng” khi nhu cầu của người dân tăng cao.

Lợn rừng được đánh giá là món ăn ngon, lành tính phù hợp với cả người già lẫn trẻ nhỏ. Có rất nhiều món ăn được chế biết từ thịt lợn rừng như luộc, xào sả ớt, xào lăn, hấp…sẽ tạo nên thực đơn phong phú và hấp dẫn cho bạn và gia đình trong dịp tết. Con lợn rừng đủ tuổi xuất bán theo anh Phương nó sẽ phải được nuôi từ 8 tháng đến 1 năm.

Đàn lợn đen bản địa đủ tháng, nuôi bằng phương pháp bán hoang dã tại trại của anh Phương

Người xưa quan niệm ăn thịt lợn rừng có thể mang lại may mắn vì dấu chân lông của con lợn rừng có đến 3 chấu, biểu tượng cho Phúc - Lộc - Thọ, trong khi lợn nhà nuôi thì không có dấu hiệu như vậy. Vậy nên, anh Phương chỉ cách phân biệt thịt lợn rừng là nhìn vào dấu chân lông trên da sau khi cạo, nếu có 3 chấu thì đúng là lợn rừng thật.

Chị Hoàng Thanh trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, một trong những khách hàng quen thuộc của trang trại lợn rừng sạch cho biết: “Năm nào cũng vậy, vào dịp Tết, tôi sẽ đặt mua lợn rừng từ trại của anh Phương. Nhiều năm sử dụng tôi hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng thịt ở đây. Năm nay cũng vậy, tôi đã “đặt cọc” từ nửa tháng trước, chờ đến ngày hẹn anh Phương sẽ hỗ trợ làm thịt con lợn đó rồi đóng thùng gửi vào cho tôi nữa là xong”.

Thịt lợn thành phẩm sẽ ngon, sạch và là nguyên liệu cho những món ăn ngày Tết đảm bảo dinh dưỡng

Với phương châm phát triển sản phẩm chuẩn ngon, sạch cho người tiêu dùng, anh Phương và trang trại lợn rừng sạch Nghệ An đã và đang từng bước chinh phục sự tin tưởng của khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Năm nay, qua kết nối, trại của anh Phương còn bán thêm thịt lợn đen bản địa. Nguồn hàng được anh Phương nhận bao tiêu cho bà con ở các tỉnh ở phía Tây Bắc nên đảm bảo lợn đen chuẩn bản địa. Được nuôi bán hoang dã, nên thịt thành phẩm sẽ sạch, ngon.

Trang trại lợn rừng sạch Nghệ An Địa chỉ: Thôn 2 mới, xã Quỳnh Thắng, Nghệ An Trang trại nhận chuyển lợn tận nhà và hỗ trợ làm thịt nếu người mua có nhu cầu. Hotline: 0969430999 - 0988173678

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn