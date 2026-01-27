Cầu thủ U23 Việt Nam và cánh cửa lên đội tuyển quốc gia

Ngày 26/1, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã nói rằng: “Cánh cửa đội tuyển quốc gia luôn mở với các cầu thủ U23 Việt Nam. Sắp tới, các cầu thủ sẽ trở về câu lạc bộ, tôi mong họ thi đấu tốt. Với những gì tôi đã chia sẻ, mong rằng họ sẽ cải thiện hơn năng lực của mình. Ví dụ như Đình Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh… đều có cơ hội nếu thể hiện tốt”.

Trong số các cầu thủ này, Đình Bắc, Thái Sơn, Văn Khang từng có giai đoạn được thi đấu cho đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Troussier. Cả hai đều đã để lại những dấu ấn khác nhau. Tuy nhiên, đến thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, những cầu thủ này chưa được sử dụng nhiều ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ này được lựa chọn làm nòng cốt cho U22/U23 và đã để lại dấu ấn. Bây giờ là lúc mà các cầu thủ sẽ có cơ hội lên đội tuyển và cạnh tranh suất đá chính.

Ông Kim Sang-sik trao đổi thêm: “U23 Việt Nam không có cá nhân nào nổi bật, tất cả là một khối gắn kết để tạo ra đội hình như vậy. Tôi rất chờ đợi lứa cầu thủ này khi có thêm kinh nghiệm, sự tự tin sau những thành tích tốt vừa qua, họ sẽ có cơ hội lớn để phục vụ đội tuyển quốc gia. Để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia vào tháng 3 sắp tới, những Đình Bắc, Văn Khang hay một số cầu thủ khác đều có khả năng lên tuyển để hướng tới thành tích tốt trong trận tới. Nhưng Đình Bắc nhận thẻ đỏ ở trận cuối thì không thể ra sân trận gặp Malaysia”.

Về định hướng thời gian tới, ông Kim Sang-sik nói: “Mục tiêu dài hạn của tôi là xây dựng đội bóng hướng đến tương lai, sự tự tin từ những giải đấu vừa qua giúp cầu thủ thi đấu tốt hơn nữa. Chúng tôi đã chứng minh rằng mình có thể chơi tốt giải châu lục. Tôi mong cầu thủ không chỉ thi đấu ở Việt Nam mà còn có thể xuất ngoại thi đấu để tạo tiền đề hướng tới những mục tiêu xa hơn”.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết ông và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang xây dựng kế hoạch dài hạn, hướng tới việc tạo ra một chu kỳ phát triển bền vững cho đội tuyển, với mục tiêu cao nhất là các giải đấu châu lục và xa hơn là World Cup. “Tôi hy vọng một số cầu thủ có thể được thi đấu ở môi trường trình độ cao hơn, thậm chí ra nước ngoài, để tiếp tục nâng tầm bản thân”, ông chia sẻ.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh ý nghĩa lâu dài của thành tích này: “Tấm huy chương đồng này không chỉ là một kết quả, mà là minh chứng cho bản lĩnh, cho sự trưởng thành của cả một thế hệ cầu thủ trẻ. Đây sẽ là nền tảng rất quan trọng cho bóng đá Việt Nam trong chặng đường phía trước”.

Đội tuyển Việt Nam có mục tiêu lớn trong năm 2026 là dự ASEAN Cup. Đây là giải đấu mà chúng ta hướng đến việc bảo vệ chức vô địch. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đứng trước nhiều lựa chọn về nhân sự. Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ còn nửa mùa giải tại V.League để chứng minh năng lực. Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn và các đồng đội hoàn toàn có cơ hội để lọt vào đội hình chính thức.

Danh hiệu Vua phá lưới mà Đình Bắc nhận được tại giải U23 châu Á mới đây cũng như danh hiệu cá nhân tại gala Quả bóng vàng 2025 sẽ là động lực lớn để anh có thể trở thành nhân tố chính ở đội tuyển quốc gia thời gian tới.

