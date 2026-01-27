Đến Nghệ An, nhất định phải thưởng thức món cháo canh!

Không cầu kỳ trong cách trình bày, không phô trương về nguyên liệu, cháo canh Nghệ An chinh phục thực khách, đặc biệt là du khách phương xa bằng chính sự chân chất và đậm đà như con người xứ Nghệ.

Mới đầu, nhiều du khách nghĩ cháo canh là… cháo. Nhưng khi bát cháo canh nóng hổi được bưng ra, ai cũng bất ngờ bởi đó là sự hòa quyện giữa sợi bánh canh mềm dai và nước dùng sánh nhẹ, không quá loãng cũng chẳng quá đặc. Sợi cháo canh thường được làm thủ công từ bột mì hoặc bột gạo, cắt không đều tay nhưng lại tạo nên cảm giác rất “nhà”, rất thật.

Món cháo canh là đặc sản rất dễ tìm ở Nghệ An

Nước dùng linh hồn của món ăn, được ninh từ xương lợn trong nhiều giờ, nước cháo canh ngọt tự nhiên, thơm mùi hành phi và tiêu xay. Tùy quán, bát cháo canh có thể ăn kèm thịt heo, giò, chả, trứng cút hoặc tôm, nhưng điểm chung là vị vừa phải, không quá nồng, để người ăn cảm nhận trọn vẹn cái ngọt thanh và ấm áp.

Với nhiều du khách, trải nghiệm ăn cháo canh Nghệ An thường gắn liền với một buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, trong quán nhỏ ven đường. Hình ảnh nhiều người ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, húp thìa nước dùng nóng, họ cảm nhận rõ ràng nhịp sống chậm rãi của người địa phương.

Một bát cháo canh đầy đủ topping sẽ khiến nhiều người ăn một lần là nhớ mãi

Bạn Hồng Trang, một du khách lần đầu thưởng thức món cháo canh chia sẻ: “Cháo canh không khiến tôi ‘wow’ ngay từ miếng đầu tiên, nhưng càng ăn càng thấy dễ chịu, giống như được ăn một bữa cơm nhà sau chuyến đi dài.”

Điều khiến cháo canh Nghệ An đặc biệt trong mắt du khách không chỉ là hương vị, mà còn là câu chuyện văn hóa phía sau. Đó là món ăn gắn liền với tuổi thơ của nhiều người Nghệ An, với những buổi sáng mẹ nấu vội bát cháo canh trước giờ đến lớp, hay bữa xế chiều giản dị sau một ngày lao động. Khi được người dân địa phương giới thiệu bằng giọng nói nặng tình quê, bát cháo canh dường như trở nên ấm hơn, trọn vẹn hơn.

Để ăn kèm với cháo canh, nhiều người sẽ thích thú với những miếng bánh mì rán giòn rụm, béo ngậy. Trong tiết trời se lạnh, được ngồi thưởng thức bát cháo canh nóng hổi hòa quyện với cái cay nồng của tiêu và chút sa tế tự làm sẽ khiến cho mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Món cháo canh Nghệ An khiến nhiều du khách phải "xiêu lòng" khi nếm thử

Giữa vô vàn món ngon vùng miền, cháo canh Nghệ An không cố gắng trở thành đặc sản “sang chảnh”. Món ăn này chọn cách ở lại trong lòng du khách bằng sự mộc mạc, gần gũi và chân thành đúng như “chất” của con người xứ Nghệ.

Và có lẽ, chính cảm giác bình yên ấy mới là thứ khiến nhiều người, sau khi rời Nghệ An, vẫn nhớ mãi một bát cháo canh nóng hổi bên lề đường giữa nhịp sống nhộn nhịp.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn