Loại cây mọng nước, bên trong mềm như thạch, ăn vào dưỡng gan lại bổ đủ đường

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và điều trị táo bón

Nha đam được coi là một vị thuốc nhuận tràng tự nhiên cực kỳ hiệu quả nhờ chứa hợp chất anthraquinones có khả năng tăng cường lượng nước trong đường ruột và kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru. Việc uống nước nha đam với liều lượng hợp lý giúp làm sạch hệ tiêu hóa, loại bỏ các độc tố tích tụ và giải quyết triệt để tình trạng táo bón kéo dài mà không gây ra những tác dụng phụ gắt gao như các loại thuốc tây. Ngoài ra, tính kiềm của nha đam còn giúp cân bằng nồng độ axit trong dạ dày, từ đó giảm thiểu các triệu chứng ợ chua, trào ngược và hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày một cách lành tính.

Kiểm soát đường huyết ở người bệnh tiểu đường

Một số nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ nha đam có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu ở những người bị tiền tiểu đường hoặc tiểu đường tuýp 2. Các hoạt chất trong nha đam giúp giảm nồng độ lipid trong máu và ngăn ngừa sự tích tụ của đường thừa, từ đó giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm liên quan đến tim mạch và thần kinh. Tuy nhiên, người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng kết hợp nha đam với thuốc điều trị để tránh tình trạng hạ đường huyết quá mức gây nguy hiểm cho sức khỏe.

(Ảnh minh họa: VTC News)

Thanh lọc cơ thể và tăng cường chức năng gan

Nha đam là thực phẩm vàng cho gan vì nó cung cấp lượng nước và dưỡng chất dồi dào giúp cơ thể thải độc hiệu quả sau những ngày ăn uống quá tải hoặc tiếp xúc với hóa chất. Gan chỉ có thể hoạt động tốt nhất khi cơ thể được cung cấp đủ nước, và nước nha đam với các phytonutrients giúp hỗ trợ quá trình lọc máu, giảm áp lực lên các tế bào gan. Thói quen uống một ly nước nha đam mật ong vào buổi sáng không chỉ giúp thanh nhiệt, giải độc mà còn mang lại vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy sức sống nhờ một hệ thống thải độc bên trong hoạt động ổn định.

Nuôi dưỡng tóc và làm sạch da đầu

Nếu bạn đang gặp vấn đề về tóc khô xơ hoặc gàu, nha đam chính là "vị cứu tinh" giúp phục hồi mái tóc từ gốc đến ngọn một cách tự nhiên. Các enzyme proteolytic có trong nha đam giúp loại bỏ các tế bào chết bám trên da đầu, làm thông thoáng lỗ chân lông tóc và kích thích tóc mọc nhanh, dày hơn. Đồng thời, độ pH cân bằng của nha đam giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho sợi tóc, ngăn ngừa gãy rụng và mang lại vẻ óng ả, mềm mượt mà không cần đến các liệu trình dưỡng tóc đắt đỏ tại spa.

Kháng viêm và hỗ trợ điều trị mụn trứng cá

Với đặc tính kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ, nha đam là giải pháp thiên nhiên tuyệt vời cho những ai đang phải đối mặt với tình trạng mụn trứng cá hoặc viêm da. Các enzyme trong nha đam giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây mụn, đồng thời làm giảm sưng tấy và ngăn ngừa sự hình thành của các vết thâm sau mụn. Thay vì sử dụng các hóa chất tẩy rửa mạnh làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên da, việc làm sạch mặt bằng nha đam giúp lỗ chân lông thông thoáng, se khít và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây nhiễm trùng từ môi trường bên ngoài.

Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe răng miệng

Ít người biết rằng nha đam là một nguyên liệu hữu hiệu trong việc ngăn ngừa mảng bám và các bệnh lý về nướu không kém gì các loại nước súc miệng hóa học. Nhờ khả năng tiêu diệt vi khuẩn Streptococcus mutans và nấm men Candida albicans, chiết xuất nha đam giúp giảm thiểu tình trạng chảy máu chân răng, viêm lợi và loét miệng (nhiệt miệng) một cách nhanh chóng. Việc sử dụng kem đánh răng hoặc nước súc miệng chứa thành phần nha đam không chỉ giúp hơi thở thơm tho mà còn bảo vệ men răng khỏi sự ăn mòn của axit, giữ cho nụ cười luôn trắng sáng và chắc khỏe.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV