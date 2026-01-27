Khởi tố Giám đốc 'Công ty tương ớt' Ngân Hà

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ nắm bắt dấu hiệu hoạt động kinh doanh bất thường và đã tiến hành kiểm tra đối với Công ty Cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc, có trụ sở tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2.392 sản phẩm tương ớt, nước chấm mang nhãn hiệu Ngân Hà do công ty sản xuất có dấu hiệu giả về chất. Số sản phẩm này được xác định đã và đang được tiêu thụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và các đại lý phân phối thực phẩm trên địa bàn.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Minh Quang (SN 1992, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) là Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc thừa nhận là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Nhằm giảm chi phí sản xuất, Quang đã chỉ đạo nhân viên mua các loại nguyên liệu có giá thành thấp hơn so với nguyên liệu đã đăng ký, công bố theo quy định để đưa vào sản xuất tương ớt, nước chấm mang nhãn hiệu Ngân Hà, bất chấp các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành trưng cầu giám định toàn bộ tang vật gồm 2.392 sản phẩm tương ớt, nước chấm nhãn hiệu Ngân Hà. Ngày 20/11/2025, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã ban hành Kết luận giám định, khẳng định toàn bộ số sản phẩm nêu trên là hàng giả.

Trên cơ sở kết quả điều tra, tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Quang về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

