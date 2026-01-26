Cầu thủ U23 Trung Quốc bị chỉ trích 'không có tài năng như Messi nhưng kiêu ngạo như siêu sao'

Wang Yudong bị chỉ trích vì những sai lầm ở trận U23 Trung Quốc thua U23 Nhật Bản 0-4 - Ảnh: Sina

U23 Trung Quốc đã thất bại 0-4 trước U23 Nhật Bản ở chung kết Giải U23 châu Á 2026. Trong đó 2 bàn thua sau 20 phút đầu trận là nguyên nhân chính khiến "lối đá tử thủ" của U23 Trung Quốc bị phá sản.

Cả hai bàn thua đó bị người hâm mộ Trung Quốc và giới truyền thông Trung Quốc đổ lỗi cho tiền vệ Wang Yudong (cầu thủ đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Trung Quốc trước U23 Việt Nam). Trang Sohu viết: "Trong bàn thua đầu tiên, Wang Yudong đứng đúng vị trí ngăn cản đường chuyền của cầu thủ Nhật Bản nhưng lại không kịp dâng cao, tạo điều kiện cho đối thủ dễ dàng đưa bóng vào vòng cấm và ghi bàn.

Bàn thua thứ hai thậm chí còn nghiêm trọng hơn, pha xử lý bóng bất cẩn ở rìa vòng cấm của cầu thủ này đã dẫn đến mất bóng, trực tiếp tạo cơ hội ghi bàn cho đối thủ. Những sai lầm liên tiếp này của Wang Yudong đã dẫn đến thất bại của U23 Trung Quốc.

Trên thực tế, màn trình diễn tệ hại của Wang Yudong không chỉ xảy ra trong trận chung kết; màn trình diễn của anh trong toàn bộ giải đấu đều không đạt yêu cầu.

Là ngôi sao trẻ triển vọng và được kỳ vọng nhất của đội, thậm chí còn có tin đồn anh sẽ thi đấu ở nước ngoài. Tuy nhiên kỹ năng rê bóng của anh ấy đã mất đi sự sắc bén như xưa và anh ấy tạo ra rất ít cơ hội tấn công.

Bàn thắng duy nhất của anh ấy là một bàn thắng mười mươi ở phút bù giờ trong trận bán kết gặp Việt Nam, bàn thắng đó không có nhiều ý nghĩa".

Chuyên gia Red Devils cũng chỉ trích Wang Yudong: "Điều khiến người hâm mộ tức giận hơn nữa là thái độ của Wang Yudong trên sân. Khi tấn công, anh ấy chỉ chăm chăm vào khung thành và không chịu phối hợp với đồng đội. Khi phòng ngự, anh ấy chỉ như một khán giả, với thói quen lùi về một cách thong thả, hoàn toàn không thể hiện được trách nhiệm của một cầu thủ trụ cột".

Người hâm mộ Trung Quốc cũng chỉ trích Wang Yudong. Tài khoản Purple Fantasy viết: "Wang Yudong có lối đá rất ích kỷ và tính cách kiêu ngạo. Rõ ràng chẳng có tài năng như Messi hay Salah, mà cư xử như mình là ngôi sao lớn".

CĐV Luqiao Yunjiu bình luận: "Wang Yudong chắc chắn cần phải nghiêm túc suy ngẫm về hành động của mình. Bóng đá là môn thể thao đồng đội, và những cầu thủ thiếu tinh thần đồng đội sẽ không được công nhận. Nếu một người luôn ích kỷ và chỉ chơi cho bản thân, người đó sẽ không tiến xa".

Tác giả: QUỐC THẮNG

Nguồn tin: tuoitre.vn