SLNA và PVF-CAND vào chung kết giải U19 Quốc gia

Hôm nay 25/1, các trận bán kết của giải U19 Quốc gia 2025 đã diễn ra sôi động. Trong trận bán kết 1, SLNA đấu Thể Công Viettel. Là đội bóng thi đấu thuyết phục nhất kể từ đầu giải,đội bóng xứ Nghệ chơi áp sát, mạnh mẽ và ít khi để đối phương có những pha tấn công nguy hiểm.

Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, Thể Công Viettel không phải những người dễ bị đánh bại. Họ phòng ngự tập trung và kiên nhẫn chờ đợi những pha phản công sắc bén về phía khung thành của SLNA. Nhưng đây là trận đấu mà Hoàng Minh Hợi khi cầu thủ này chơi rất hay và giúp Sông Lam Nghệ An kiểm soát tốt tuyến giữa. Dù vậy, hiệp 1 dần trôi về những phút cuối mà không có bàn thắng nào được ghi, hai đội bước vào giờ nghỉ với thế cân bằng.

Bước sang hiệp 2, SLNA tiếp tục tấn công ấn tượng hơn và điều gì đến đã phải đến. Phút 64, từ đường chuyền của Anh Dũng, Tấn Minh có pha bấm bóng kĩ thuật từ ngoài vòng cấm rất đẹp mắt mở tỷ số trận đấu cho SLNA. Bàn thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hồng Việt dễ toan tính hơn. Đại diện xứ Nghệ dần lùi thấp đội hình phòng ngự còn Thể Công Viettel buộc phải dâng cao tấn công.

Phút 71, SLNA tổ chức phản công nhanh. sau pha cản phá của thủ môn bên phía Thể Công Viettel, Hoàng Minh Hợi băng vào đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt. Trong những phút còn lại, nỗ lực của Thể Công Viettel I không được đền đáp. Văn Thái và đồng đội bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số để rồi đành chấp nhận nhìn SLNA giành quyền vào chơi trận chung kết.

Đối thủ của SLNA ở chung kết là PVF-CAND. Đội bóng này đã vượt qua Hà Nội FC trên chấm luân lưu với tỷ số 5-3 ở trận bán kết 2 sau khi 2 đội hòa nhau 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức. Đức Vũ ghi bàn cho PVF trong khi Tiến Phát ghi bàn cho Hà Nội FC.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 27/1.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn